Donovan Mitchell (46 points) détruit les Sixers !

L’enchaînement était difficile pour Philadelphie. Après la désillusion face aux Bulls hier soir, se déplacer en back-to-back à Cleveland n’avait rien d’un cadeau, surtout avec un Donovan Mitchell dans cette forme. L’arrière des Cavaliers a envoyé sa plus grosse performance de la saison avec 46 points.

Soir de fête à Cleveland. La franchise de l’Ohio retrouvait son meneur de jeu, Darius Garland pour la première fois de la saison. Et pourtant, c’est l’autre membre du back-court qui a pris la lumière et ne l’a jamais rendu. Donovan Mitchell a brisé une défense des Sixers fatiguée et n’a pas levé une seconde le pied de l’accélérateur.

Car 21 points en première mi-temps… ça annonçait le message. Les Cavaliers avaient déjà pris un petit matelas d’avance et semblaient pouvoir se contenter de « gérer » la fin de match. Mais l’araignée préférée de ton araignée préférée n’était pas tout à fait du même avis. 15 points dans le troisième quart-temps puis 10 dans le dernier pour clore l’affaire. Du travail de scoreur professionnel, de A à Z.

La ligne de stats du numéro 45 à la fin du match ? 46 points, 8 passes, 4 rebonds et 1 interception à 15/21 au tir, 6/11 de loin et 10/10 aux lancers. La victoire 132 à 121 en prime.

Donovan Mitchell a livré sa plus belle performance de la saison face aux Sixers :

🔸46 points (15/21 au tir)

🔸4 rebonds

🔸8 passes

🔸6/11 à 3-points

🔸10/10 aux lancers

Un beau cadeau de retour pour Darius Garland ! 🎁 pic.twitter.com/yXAV2Op1Y0

C’est déjà le 20e match de Donovan Mitchell à plus de 40 points sous le maillot des Cleveland Cavaliers. Il est le deuxième joueur de l’histoire de la franchise à atteindre cette barre après un joueur peu connu, discret, voire oublié… un certain LeBron James.

Avec cette belle victoire .. à .. face aux Sixers, les Cavs se rassurent. Un cinquième succès en huit rencontres, bilan qui ne représente pas le départ rêvé pour cette franchise qui vise le mois de juin, mais reste satisfaisant. Prochain match ce vendredi face aux Washington Wizards !