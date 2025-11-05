Fin de saison pour Walker Kessler (Jazz), opéré à l’épaule gauche

Terrible. Walker Kessler, pivot du Jazz, doit d’ores et déjà mettre un terme à sa saison en raison d’une opération au niveau de l’épaule gauche. Une mauvaise nouvelle pour Utah, une nouvelle affreuse pour le joueur.

Absent lors du dernier match du Jazz face aux Suns en raisons d’examens médicaux à l’épaule, Kessler est victime d’une déchirure du labrum, selon les informations rapportées par ESPN.

Walker Kessler était au début d’une saison importante pour sa carrière. Pas parvenu à trouver un accord avec le Jazz cet été, puisque la direction voulait remettre sa prolongation à 2026, le pivot de Utah risque de voir pas mal de millions s’envoler avec cette saison blanche annoncée.

Sources : ESPN, Chris Haynes