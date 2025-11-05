Programme NBA : Victor Wembanyama rend visite à Luka Doncic à 4h !

Onze matchs au programme ce soir en NBA dont un choc entre les San Antonio Spurs (5-1) et les Los Angeles Lakers (6-2) à 4h. Les Denver Nuggets (4-2) reçoivent quant à eux le Miami Heat à 3h, un remake des Finales 2023. Coup d’œil à cette nouvelle nuit de balle orange.

Le Programme NBA du soir :

1h : Cavaliers – Sixers

1h : Pistons – Jazz

1h : Pacers – Nets

1h30 : Knicks – Timberwolves

1h30 : Celtics – Wizards

2h : Grizzlies – Rockets

2h30 : Mavericks – Pelicans

3h : Nuggets – Heat

4h : Lakers – Spurs

4h : Trail Blazers – Thunder

4h : Kings – Warriors

Le match à ne pas rater : Lakers – Spurs

On tient l’un des gros chocs de ce début de saison. Les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama affrontent les Los Angeles Lakers de Luka Doncic et Austin Reaves.

Wemby reste sur un match très décevant face aux Phoenix Suns et aura à cœur de montrer un autre visage contre les Angelinos. Privés de Dylan Harper pour les prochaines semaines, les Spurs de Mitch Johnson devront faire preuve de créativité pour faire face aux prises à deux qui attendent Wemby ce soir.

Côté Los Angeles, Luka Doncic est de retour et le Slovène est en forme, Austin Reaves est incertain et LeBron James est toujours blessé. Pour autant ça ne semble pas poser problème puisque les Purple & Gold restent sur quatre victoires consécutives. Une victoire face aux Spurs pourrait les faire grimper à la deuxième place de l’Ouest.

Tip-Off à 4h !

Victor Wembanyama and the @spurs (5-1) visit Luka Dončić and the @Lakers (6-2) tonight at 10 PM ET on ESPN.

Wembanyama has fueled San Antonio’s best start since the 2016-17 season while Dončić has scored the most points (165) by a Laker through his first four games of a season. pic.twitter.com/b4osCKoP1o

— NBA Communications (@NBAPR) November 5, 2025

Le reste du programme :

Denver (4-2) affronte Miami (4-3). Le Heat, en bonne forme en début de saison, connaît un premier coup de mou tandis que Nikola Jokic préchauffe tranquillement. Tip-Off à 3h !

Le Thunder a l’opportunité de porter sa série de victoires à 9 face aux Trail Blazers (4-3).

Julius Randle et Donte DiVincenzo (Timberwolves, 4-3) rendent visite aux Knicks (4-3) à 1h30, Anthony Edwards pourrait faire son retour.

Les Nets (0-7) vont-ils remporter un match de basket face aux Pacers (1-6) ?

Les Français en lice :

Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr (Wizards) affrontent les Celtics.

Victor Wembanyama (Spurs) retrouve Luka Doncic (Lakers).

Rudy Gobert et Joan Beringer face aux Knicks de Guerschon Yabusele, Mohamed Diawara et Pacôme Dadiet.

Sidy Cissoko et Rayan Rupert (Trail Blazers) affrontent le Thunder.

Ousmane Dieng (Thunder) en déplacement à Portland.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici