Il y a deux jours, Alexandre Sarr n’est pas passé loin d’un triple-double face aux Kings. Cette nuit, contre les Celtics, le Français s’est recentré sur le scoring et a sorti la deuxième meilleure performance statistique de sa carrière en NBA. 31 points en 29 minutes, la confirmation de son entrée dans une autre sphère.

Les Washington Wizards continuent, soir après soir, de proposer des prestations assez horribles sur les parquet de NBA et pourtant les fans francophones regardent toujours les matchs. Pour les flashs de Bilal Coulibaly et Kyshawn George sur les ailes, bien sûr, mais surtout pour les exploits d’Alexandre Sarr.

Car si cette nuit encore, les Sorciers se sont faits piétiner par les Boston Celtics (136-107), leur pivot a de nouveau montré qu’il n’était plus le même joueur cette saison. Le deuxième choix de la Draft 2024 n’a eu que 29 minutes de jeu à cause du scénario (blowout) du match, mais les a rentabilisé avec 31 points (season-high égalé), 8 rebonds, 3 contres et 2 passes à 12/20 au tir et 4/5 de loin.

Pour la première fois de sa carrière, Alex a su profiter d’une raquette plus faible pour s’illustrer. Ses deux autres performances à plus de 30 points en NBA avaient eu lieu alors que ses adversaires directs s’appelaient Nikola Jokic et Joel Embiid. Comme si la motivation des beaux défis allumaient auparavant une flamme en lui. Cette nuit, il a prouvé qu’il était désormais devenu trop fort pour ne pas dominer une adversité plus mesurée.

Cerise sur le gâteau, contre Boston, Sarr est devenu le troisième joueur le plus rapide de l’histoire de la NBA à atteindre 1 000 points, 100 tirs à trois points et 100 contres en carrière. 75 matchs, seuls Victor Wembanyama et Chet Holmgren ont fait mieux.