Souvenez-vous du Nikola Jokic des débuts, celui, qui, dans une moins bonne condition physique, avait du mal sur jeu rapide. Et bien il est loin, loin, dans le rétroviseur. Cette nuit face au Heat, le Serbe a livré un triple-double bien gras, sa plus belle performance de la saison, 33 points, 15 rebonds et 16 passes décisives.

Après quelques premiers matchs moyens – pour ses standards – il était évident que Nikola Jokic était en train de monter en régime ces derniers jours. S’il y avait encore des doutes, il n’y en a plus, le Serbe a attaqué sa saison de plein pied et sera, à nouveau, un cauchemar pour les défenses adverses cette saison.

Contre Miami, le Joker a profité du jeu rapide pour rapidement noircir la feuille de stats. À la mi-temps, il en était déjà à 19 points, 7 rebonds et 8 passes décisives. Ce dernier chiffre aurait pu encore être plus élevé si Christian Braun avait converti ce bijou.

LA NOUVELLE PASSE DINGUE DE NIKOLA JOKIC 😭

L’esthétisme qui s’allie à l’efficacité, un bon résumé du style de jeu du pivot des Denver Nuggets. Et en deuxième mi-temps, il n’a pas levé le pied bien au contraire. Miami s’est battu et l’a forcé à rester concerné jusqu’à la sirène.

Avec 33 points, 15 rebonds, 16 passes décisives et la victoire, Nikola Jokic a répondu aux derniers « détracteurs » de son début de saison. Le monstre est de retour pour jouer de nombreux mauvais tours.

Asseyez-vous avant de lire la ligne de stats de Nikola Jokic face au Heat 😭 :

🔹33 points

🔹15 rebonds

🔹16 passes décisives

🔹3 interceptions

🔹12/18 au tir

🔹7/8 aux lancers

Vous pensez que sa saison est lancée ? 😂

Prochain match de Denver et son triple MVP ce vendredi face aux Warriors. Et au vu de la raquette de Golden State, ça pourrait encore faire très, très mal !