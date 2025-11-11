Vidéo : le game winner au buzzer monumental de Desmond Bane (Magic) !

Puisque cette nuit a décidé d’être folle en NBA, voici donc pour vos yeux de fans une action remarquable. Desmond Bane a terminé les Blazers au buzzer, d’un 3-points absolument dingue.

Il n’y a pas grand chose à dire, hormis que les Blazers ont un peu tâché leur slip en laissant une balle de victoire au Magic sur un turnover de Jrue Holiday à 2 secondes de la fin. Le reste appartient à cette nuit dingue de NBA, une nuit dont on a pas l’opportunité d’assister tant que ça dans une saison, même dans plusieurs. Allez, profitez donc de cette action sublime !

DESMOND BANE TERMINE LES BLAZERS WAHHHHH LE GAME WINNER AU BUZZER 🤯🤯🤯🤯

pic.twitter.com/2DHj0WRKzR

