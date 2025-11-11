Absent depuis le début de la saison à cause d’une sciatique, LeBron James se rapproche sérieusement d’un retour sur les parquets. Il pourrait jouer son premier match dans tout juste une semaine.

Récemment autorisé à reprendre les activités basket, LeBron va s’entraîner avec l’équipe de G League des Lakers cette semaine selon ESPN. C’est une étape importante dans son processus de retour, une étape qui prouve que le King est sur la bonne voie pour retrouver les terrains NBA.

LeBron James is expected to practice with the South Bay Lakers this week as he ramps up for his return, per @Khobi_Price pic.twitter.com/8pkjP7LYjB

— Bleacher Report (@BleacherReport) November 11, 2025

Vainqueurs des Hornets la nuit dernière grâce encore une fois à un énorme Luka Doncic (38 points), les Lakers doivent jouer trois matchs supplémentaires à l’extérieur (Oklahoma City, New Orleans, Milwaukee) avant de revenir à Los Angeles ce week-end. LeBron ne jouera pas ces rencontres, mais pourrait potentiellement faire son retour contre le Jazz mardi prochain.

« Nous sommes impatients. Nous sommes tous impatients. C’est Bron, donc c’est toujours bon de le retrouver. Espérons que ce soit bientôt. » – Luka Doncic

Sans LeBron James, les Lakers ont remporté huit de leurs onze premiers matchs cette saison et squattent la quatrième place de la Conférence Ouest. Il sera hyper intéressant de voir comment le King – bientôt 41 ans et dans sa 23e saison NBA (record) – va réintégrer le groupe de J.J. Redick.

