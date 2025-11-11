Replay : l’énorme fin de match de Victor Wembanyama face aux Bulls

Exceptionnel cette nuit à Chicago, Victor Wembanyama a fait basculer le match en faveur des Spurs alors que San Antonio était mené de 13 points à dix minutes de la fin. Retour sur un money-time d’extraterrestre !

Le score était de 104-91 pour les Bulls au début du quatrième quart-temps, et on se dirigeait donc vers la troisième défaite de San Antonio cette saison. Et puis Victor Wembanyama a décidé d’activer le mode « Alien ».

Wemby a inscrit à lui seul les dix prochains points de son équipe, tout en s’assurant que sa défense étouffe l’attaque des Bulls. Vous avez bien lu, Wembanyama a placé un 10-0 personnel à Chicago : 3-points dans le corner, un dunk avec la faute, un petit turnaround fadeaway depuis la ligne des lancers-francs, et enfin un shoot mi-distance sur la tête de Nikola Vucevic.

Cela aurait pu s’arrêter là, et ça aurait déjà été énorme. Mais Victor n’en avait pas fini.

LA SÉQUENCE COMPLÈTE DE WEMBY DANS LE CLUTCH ! 😱

2 tirs à 3-points de suite, ce gars est un MALADE 👽👽👽

pic.twitter.com/FfgOrEvRR4

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 11, 2025

Alors que les Spurs étaient menés de trois points (114-111) à une minute de la fin, Victor Wembanyama a lâché un pull-up du parking pour remettre les deux équipes à égalité. Et juste derrière, après avoir contesté un tir de Tre Jones, l’Alien a cuisiné Vucevic en un-contre-un pour planter une nouvelle ficelle. 117-114 San Antonio, merci au revoir !

Wembanyama ajoutera deux lancers-francs pour définitivement mettre le couvercle sur la victoire, scorant 18 points au total (sur 38) dans les dix dernières minutes de la rencontre.

MON-STRU-EUX !

Wemby’s 4Q performance vs. Chicago:

👽 18 PTS

👽 6-8 FGM

👽 3-3 3PM

👽 3-3 FTM@spurs win their 3rd straight and improve to 8-2! pic.twitter.com/25yBBFlmn2

— NBA (@NBA) November 11, 2025