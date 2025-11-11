Résumé NBA de la nuit : une soirée de FOLIE, tout simplement !

Le 11 nov. 2025 à 08:31 par Nicolas Vrignaud

Neuf rencontres ont eu lieu sur les parquets américains cette nuit, et on a eu droit à un spectacle absolument dingue ! Deux game winners, Victor Wembanyama titanesque, des scénarios tendus ici et là… sans doute la meilleure soirée de l’année pour l’instant. Allez, envoyez le résumé NBA de la nuit !

Les résultats de la nuit :

Hornets – Lakers : 111-121 (stats)

: 111-121 (stats) Pistons – Wizards : 137-135 a.p. (stats)

– Wizards : 137-135 a.p. (stats) Magic – Blazers : 115-112 (stats)

– Blazers : 115-112 (stats) Bulls – Spurs : 117-121 (stats)

: 117-121 (stats) Heat – Cavaliers : 140-138 a.p. (stats)

– Cavaliers : 140-138 a.p. (stats) Mavericks – Bucks : 114-116 (stats)

: 114-116 (stats) Suns – Pelicans : 121-98 (stats)

– Pelicans : 121-98 (stats) Jazz – Wolves : 113-120 (stats)

: 113-120 (stats) Clippers – Hawks : 102-105 (stats)

Ce qu’il faut retenir (mouillez-vous la nuque) :

Les Lakers ont dominé les Hornets, Luka Doncic a encore connu une journée classique au boulot.

🔥 LUKA DONCIC ÉCRASE LES HORNETS

🔹38 POINTS

🔹7 passes

🔹6 rebonds

🔹14/28 au tir

Performance… de type journée au boulot pour le meneur des Lakers 😭

Les Pistons s’en sortent face aux Wizards, malgré un match très difficile collectivement. C’est Daniss Jenkins qui sauve Detroit en forçant l’overtime, et c’est normal si vous ne le connaissez pas.

Cade Cunningham a tapé son career high avec 46 points… en ayant pris 45 tirs !!! Il en a raté 31, le plus haut total de l’histoire en NBA depuis la fusion avec la ABA (1976) !

Desmond Bane éteint les Blazers au buzzer, la vidéo vaut le détour !

Victor Wembanyama, c’est vraiment de la triche.

Finish absolument dingue entre Cavaliers et Heat, ça aussi c’est du must watch !

Cooper Flagg a été clutch en fin de match et signe son record en carrière (26 points), mais ça n’a pas suffi… et les Mavericks s’inclinent sur le fil face à des Bucks pas spécialement convaincants.

Les Suns ont défoncé les Pelicans, et Grayson Allen a fait le match de sa vie : 42 points à 10/15 du parking !

Les Wolves ont balayé le Jazz.

Les Clippers échouent de peu face aux Hawks, James Harden termine en triple-double (35 points, 10 rebonds, 11 passes) mais a été bien trop seul pour espérer gagner.

Le highlight de la nuit :

LA SÉQUENCE COMPLÈTE DE WEMBY DANS LE CLUTCH ! 😱

2 tirs à 3-points de suite, ce gars est un MALADE 👽👽👽

Les classements NBA

