Vidéo : le finish DINGUE entre Heat et Cavaliers, en prolongation !

Au bout d’un match là aussi fou (décidément) entre le Heat et les Cavaliers, le basket nous a gratifié d’une séquence complètement folle avec un 3-points irréel de Donovan Mitchell pour égaliser au score, puis un game winner au buzzer signé Andrew Wiggins, qui délivre Miami et offre la victoire à South Beach. Quand la NBA propose ce spectacle, elle est injouable !

On a presque pas eu le temps de faire d’arrêt à Miami cette nuit. Bah oui, entre Desmond Bane qui termine les Blazers au buzzer, Victor Wembanyama qui réalise des choses impossibles et Cade Cunningham qui n’arrive pas à s’arrêter de tirer, il fallait avoir une dizaine d’yeux pour réussir à tout voir.

Toutefois, on a réussi à capter LE moment du match. Après une prolongation acquise durement par des Cavaliers qui ont été menés pendant tout le 3e quart-temps avant de revenir au coude à coude, et de contraindre le Heat à forcer une prolongation via Jaime Jaquez Jr.

Jaime Jaquez Jr's clutch bucket to send it to overtime

Mais ce qui nous intéresse, c’est la fin de la prolongation. Oui, parce qu’après une tentative déjà désespérée de Sam Merrill pour égaliser au score – les Cavaliers étant menés de 3 points – c’est Donovan Mitchell qui récupère la balle in-extremis avant d’envoyer ÇA :

DONOVAN MITCHELL LE TIR DE FOU MALADE 🔥🔥🔥

Vérification effectuée, il ne met pas les pieds dehors. Il reste 0,4 secondes et un temps mort à Erik Spoelstra, qui dessine un système sur remise en jeu pour tenter de remporter le match. Feinte de sortie à 3-points pour Norman Powell, Andrew Wiggins est complètement oublié par la défense des Cavs qui lui laisse la raquette ouverte. Alley oop dunk, victoire !

🔥 ANDREW WIGGINS LE GAME WINNER AU BUZZER POUR ÉTEINDRE LES CAVS !

Mais la défense de Cleveland ?????

