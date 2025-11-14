Scottie Barnes fait la totale aux Cavs : 26 points, 10 rebonds, 8 passes et 5 contres

Les Toronto Raptors se sont offerts une très belle victoire face aux Cleveland Cavaliers (126-113). Si le banc a lancé les Canadiens, c’est Scottie Barnes qui a le plus régulièrement porté son équipe avec une performance très complète. 26 points, 10 rebonds, 8 passes décisives et 5 contres.

Scottie Barnes contre Evan Mobley, un duel qui avait fait parlé lors de leur première saison en NBA. Et cette fois encore, c’est l’ancien Rookie de l’Année qui a dominé son adversaire direct. Dès le premier quart-temps, le joueur des Raptors se montre physiquement avec 7 points et 3 contres, mais en face, les Cavaliers prennent le large portés, comme souvent, par Donovan Mitchell.

Mais en milieu de premier quart-temps le rapport de force s’inverse. Les entrées de Sandro Mamukelashvili et Jamal Shead renversent le cours du match et tous les Canadiens se mettent progressivement en route. Au retour de Scottie Barnes sur le parquet, son équipe est revenue à un point.

Jamal Shead ! Du joli boulot réalisé par les Raptors sur Spida, il avait bien provoqué ses lancers dans le premier quart mais soirée vraiment compliquée pour Mitchell yep. https://t.co/b3tCkNywOY

Et pour passer devant, le patron prend les choses en mains et commence véritablement son festival. De la passe, du rebond, de l’efficacité, tout y passe et à la mi-temps, les Raptors ont 13 points d’avance ; un écart qui ne sera jamais comblé.

Scottie Barnes a réalisé, sans aucun doute, la meilleure performance de sa saison : 26 points, 10 rebonds, 8 passes décisives, 5 contres et 1 interception à 11/21 au tir, 1/4 de loin et 3/3 aux lancers. À ses côtés, Immanuel Quickley (25 points et 6 passes) a réalisé une belle deuxième mi-temps. C’en était trop pour Cleveland.

Septième victoire en 12 matchs pour les Raptors qui voudront entretenir cette dynamique positive dès samedi face aux Pacers.