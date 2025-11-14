Le match entre le Utah Jazz et les Atlanta Hawks a tourné à l’orgie offensive et dans ce contexte-là, ce sont les visiteurs qui se sont imposés (132-122). La rencontre a été marquée par de nombreuses performances individuelles exceptionnelles et surtout celles de Jalen Johnson et Lauri Markkanen.

Rares sont les matchs qui présentent autant de lignes statistiques incroyables. Il faut dire que la défense n’a pas été la priorité des joueurs des Atlanta Hawks et du Utah Jazz cette nuit. Mais les deux équipes se sont tout de même illustrées par une adresse exceptionnelle, comme en témoignent les 15 tirs à 3-points rentrés par les Faucons en première mi-temps, record de franchise égalé.

Vit Krejci : 5/5

Jalen Johnson : 3/3

Luke Kennard : 3/4

Onyeka Okongwu : 3/6

Zaccharie Risacher : 1/2

Mais si un homme se souviendra de cette rencontre, c’est Jalen Johnson. L’ailier-fort a été partout, difficile de le formuler autrement. Il a réalisé le plus beau match de sa jeune carrière et prouvé qu’il avait les épaules pour devenir, au moins, un lieutenant solide dans la Grande Ligue. Mouillez-vous la nuque avant de lire sa ligne de stats : 31 points, 18 rebonds, 14 passes et 7 interceptions à 10/19 au tir, 4/5 de loin et 7/11 aux lancers.

Meilleur match en carrière de Jalen Johnson face au Jazz !

🔸31 points (10/19 au tir)

🔸18 rebonds

🔸14 passes décisives

🔸7 interceptions

🔸4/5 de loin

🔸7/11 aux lancers

Les Hawks s'imposent malgré 40 points de Lauri Markkanen !

Le pire, c’est que ça a failli ne pas être suffisant pour faire gagner son équipe. La faute à un Lauri Markkanen exceptionnel. En 36 minutes sur le parquet, le Finlandais a planté 40 points à 15/25 au tir.

Malgré la défaite face aux Hawks, Lauri Markkanen a été exceptionnel ce soir :

🔹40 points (15/26 au tir)

🔹7 rebonds

🔹2 passes décisives

🔹1 interception

🔹6/12 de loin

Le Finlandais réalise un sacré début de saison !

Onyeka Okongwu a compilé 32 points et 11 rebonds, Vit Krejci a réussi un 5/5 de loin en première mi-temps, Ace Bailey a sorti le meilleur match de sa carrière avec 21 points à 8/13 au tir, Jusuf Nurkic a réussi 10 points, 10 rebonds, 8 passes décisives et 5 interceptions…

Un match véritablement, complètement, indubitablement, dingue.