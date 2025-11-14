La nuit des Français en NBA : Zaccharie Risacher a participé à la fête des Hawks

Fait suffisamment rare pour être évoqué, il n’y avait qu’un français sur les parquets de NBA cette nuit. Zaccharie Risacher se déplaçait dans l’Utah pour affronter le Jazz et ce match a été complètement épique. Comme tous les autres acteurs de la partie, l’ailier risque de s’en souvenir un bon moment.

Les résultats NBA de la nuit :

Cavaliers – Raptors : 113-126 (stats)

: 113-126 (stats) Suns – Pacers : 133-98 (stats)

– Pacers : 133-98 (stats) Jazz – Hawks : 122-132 (stats)

Zaccharie Risacher

Quel match entre les Atlanta Hawks et le Utah Jazz. Si beaucoup de joueurs ont fait parmi les meilleures performances de leurs carrières, ça n’a pas été le cas du Français qui a, encore une fois ce soir, été très limité par son coach. En seulement 19 minutes sur le parquet, l’ailier a tout de même réussi à compiler 11 points, 3 rebonds et 2 passes décisives à 5/7 au tir, 1/3 de loin et 0/1 sur la ligne. Qu’est-ce que ça donnera avec un vrai temps de jeu ?

Zaccharie Risacher au 🚨de la mi-temps.pic.twitter.com/jYp1ZOaCqN

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 14, 2025

Le programme NBA de ce soir