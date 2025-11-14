Seulement trois matchs en NBA cette nuit, mais de belles performances et notamment celle de Dillon Brooks. Le Canadien a réalisé une première mi-temps canon face aux Pacers avec 24 points. Il a terminé à 32 unités en 28 minutes, la victoire bien en poche.

Les résultats NBA de la nuit :

Cavaliers – Raptors : 113-126 (stats)

: 113-126 (stats) Suns – Pacers : 133-98 (stats)

– Pacers : 133-98 (stats) Jazz – Hawks : 122-132 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Le highlight de la nuit :

How did Dillon Brooks get this one to fall ⁉️

24 points & 3 triples for him… at halftime!

Watch on NBA League Pass: https://t.co/CERuP2L7XD pic.twitter.com/i2ZFIlRhZM

— NBA (@NBA) November 14, 2025

Les classements NBA

