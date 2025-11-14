TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Calendrier NBA
Logo Phoenix Suns globalSUNSPACERSNews NBARésumé de la nuit

Résumé NBA de la nuit : Dillon Brooks offre aux Suns une cinquième victoire consécutive

Le 14 nov. 2025 à 06:16 par Robin Wolff

Dillon Brooks 14 novembre 2025
Source image : YouTube

Seulement trois matchs en NBA cette nuit, mais de belles performances et notamment celle de Dillon Brooks. Le Canadien a réalisé une première mi-temps canon face aux Pacers avec 24 points. Il a terminé à 32 unités en 28 minutes, la victoire bien en poche.

Les résultats NBA de la nuit :

  • Cavaliers – Raptors : 113-126 (stats)
  • Suns – Pacers : 133-98 (stats)
  • Jazz – Hawks : 122-132 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Le highlight de la nuit :

How did Dillon Brooks get this one to fall ⁉️

24 points & 3 triples for him… at halftime!

Watch on NBA League Pass: https://t.co/CERuP2L7XD pic.twitter.com/i2ZFIlRhZM

— NBA (@NBA) November 14, 2025

Les classements NBA

JUSTE ICI !

Les résultats en TTFL

À retrouver sur le compte du Lab

Le programme NBA de ce soir

  • 1h : Knicks – Heat
  • 1h : Magic – Nets
  • 1h30 : Pistons – Sixers
  • 2h : Rockets – Blazers
  • 2h : Bucks – Hornets
  • 2h : Wolves – Kings
  • 2h : Pelicans – Lakers
  • 2h30 : Mavericks – Clippers
  • 3h30 : Spurs – Warriors
Tags : Résumé de la nuit en NBA

Dans cet article

Voir toutes les News
Encart Home Page Le Shop TrashTalk septembre 2023