Résumé NBA de la nuit : Dillon Brooks offre aux Suns une cinquième victoire consécutive
Le 14 nov. 2025 à 06:16 par Robin Wolff
Seulement trois matchs en NBA cette nuit, mais de belles performances et notamment celle de Dillon Brooks. Le Canadien a réalisé une première mi-temps canon face aux Pacers avec 24 points. Il a terminé à 32 unités en 28 minutes, la victoire bien en poche.
Les résultats NBA de la nuit :
Ce qu’il faut retenir :
- Scottie Barnes a dégoûté les Cavaliers avec une performance complète : 26 points, 10 rebonds, 8 passes et 5 contres.
- Si Devin Booker a été performant contre les Pacers, c’est Dillon Brooks qui a pris la lumière et offert aux siens une cinquième victoire consécutive avec 32 points en 28 minutes.
- Match de dingue entre le Jazz et les Hawks et ce sont ces derniers qui se sont imposés grâce à une performance stellaire de Jalen Johnson (31 points, 18 rebonds, 14 passes et 7 interceptions), malgré les 40 points de Lauri Markkanen.
Le highlight de la nuit :
How did Dillon Brooks get this one to fall ⁉️
24 points & 3 triples for him… at halftime!
Watch on NBA League Pass: https://t.co/CERuP2L7XD pic.twitter.com/i2ZFIlRhZM
— NBA (@NBA) November 14, 2025
Les classements NBA
Les résultats en TTFL
Le programme NBA de ce soir
- 1h : Knicks – Heat
- 1h : Magic – Nets
- 1h30 : Pistons – Sixers
- 2h : Rockets – Blazers
- 2h : Bucks – Hornets
- 2h : Wolves – Kings
- 2h : Pelicans – Lakers
- 2h30 : Mavericks – Clippers
- 3h30 : Spurs – Warriors
