Programme NBA : les Pistons ont rendez-vous avec leur histoire (23h)

Joli programme NBA ce mercredi, avec neuf matchs au menu et des affiches qui valent le coup de rester réveillé : les Pistons peuvent établir un nouveau record de franchise s’ils l’emportent à Boston, puis on aura droit à un Thunder – Wolves et enfin un Warriors – Rockets.

Le programme NBA de la nuit :

23h : Celtics – Pistons

1h : Hornets – Knicks

1h30 : Heat – Bucks

1h30 : Raptors – Pacers

1h30 : Thunder – Wolves

2h : Pelicans – Grizzlies

4h : Warriors – Rockets

4h : Blazers – Spurs

4h : Kings – Suns

Le match à ne pas rater : Celtics – Pistons (23h)

Gagner un 14e match consécutif, ce serait une superbe manière de fêter Thanksgiving à Detroit. Deux ans à peine après avoir été la risée de la NBA (28 défaites de suite), les Pistons ont en effet l’occasion d’établir un nouveau record de franchise à Boston. Jamais une équipe de Detroit, ni même les Bad Boys où les Pistons de 2004, n’a réussi à enchaîner autant de victoires. C’est l’occasion ou jamais pour Cade Cunningham, Jalen Duren et Cie d’écrire leur histoire.

13 victoires de suite pour les Pistons, record de franchise égalé. Detroit avait connu une série similaire en :

– 1990

– 2004

A chaque fois, les Pistons ont gagné le titre. pic.twitter.com/sQRs8peQE4

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) November 25, 2025

Également à surveiller :

Thunder – Wolves, le remake des dernières Finales de Conférence Ouest. Shai Gilgeous-Alexander est incertain, Minnesota voudra éviter un nouveau choke.

Warriors – Rockets, là aussi un remake des derniers Playoffs. Quand on se souvient de leur série, on se dit que ce match va forcément faire des étincelles. On regrette tout de même l’absence de Kevin Durant.

Le Heat et les Raptors devraient conserver leur belle dynamique, respectivement contre Milwaukee et Indiana.

Les Français en lice :

Moussa Diabaté (Hornets) face aux Knicks de Guerschon Yabusele, Pacôme Dadiet et Mohamed Diawara.

Rudy Gobert et Joan Beringer (Wolves) sur les terres du champion NBA, où évolue Ousmane Dieng (Thunder).

Sidy Cissoko et Rayan Rupert (Blazers) face aux Spurs, toujours privés de Victor Wembanyama.

Maxime Raynaud (Kings) affronte les Suns.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici