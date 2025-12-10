Programme NBA : Thunder – Suns et Lakers – Spurs en 1/4 de finale de NBA Cup !

Deuxième volet des quarts de finale de la NBA Cup au programme cette nuit. Le Thunder reçoit les Suns et en fin de soirée les Lakers affrontent les Spurs.

Le programme de la nuit :

1h30 : Thunder – Suns

4h : Lakers – Spurs

Le match à ne pas rater : Lakers – Spurs

Une affiche très alléchante sur le papier mais qui sera ternie par l’absence côté Spurs (5e, 16-7) de Victor Wembanyama, toujours blessé au mollet. De’Aaron Fox et ses coéquipiers vont devoir step-up face à une très belle équipe des Lakers (2e, 17-6).

Los Angeles a remporté 8 victoires sur ses 10 derniers matchs, Luka Doncic évolue à un niveau MVP, Austin Reaves ne relâche pas le pied de l’accélérateur et LeBron James préchauffe doucement.

Le reste du programme :

Le Thunder décrochera-t-il sa 16e victoire consécutive ?

Les Français en lice :

Ousmane Dieng affronte les Suns.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici