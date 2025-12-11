Le Thunder égale le début de saison all-time des Warriors, les Suns humiliés ! (138-89)

Dans une rencontre à sens unique, le Thunder a infligé aux Suns la pire défaite de leur histoire, avec 49 points d’écart au score final (138-89). Une victoire qui leur permet d’avancer en demi-finale de la NBA Cup, mais surtout d’égaler le meilleur début de saison de l’histoire NBA sur 25 matchs, jusqu’ici propriété des Warriors de 2015-16.

Par ici les statistiques du match !

Faut-il vraiment s’attarder sur ce match ? Le Thunder a dominé des Suns plutôt courageux mais simplement pas armés pour lutter face à un telle puissance de feu. Défensivement, offensivement, Phoenix est battu partout. L’écart monte sans s’arrêter durant toute la partie, et le score final est à marquer au fer rouge dans l’histoire des Suns : il s’agit de la pire défaite de la franchise en NBA !

Shai Gilgeous-Alexander colle 28 points, 8 passes et 2 rebonds à 11/15 au tir, tandis que les lieutenants Jalen Williams et Chet Holmgren ont aussi répondu présent avec 15 points, 5 passes, 3 rebonds à 5/8 au tir pour le premier et 24 points, 8 rebonds et 2 passes à 9/13 au tir pour le second.

⚡️ Le Thunder a officiellement égalé le début de saison all-time des Warriors de 2015-16, avec 24-1 en 25 rencontres.

Ils l’ont fait en infligeant aux Suns la pire défaite de leur histoire (138-89).

Hot take de 4h48 mais… est-ce qu’ils pourraient aller chercher le 73-9..? pic.twitter.com/3Jkapvwa63

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 11, 2025

Ce que l’on note surtout de ce match, c’est que le Thunder signe sa 24e victoire en 25 rencontres, et égale donc les Warriors de 2015-16 pour le meilleur début de saison all-time.

On ne voit pas, aujourd’hui, comment une équipe pourrait mettre de coup d’arrêt à cette furia de basket. Les Spurs ? Peut-être, s’ils s’imposent en NBA Cup face aux Lakers. On aurait alors une triple confrontation entre San Antonio et Oklahoma City en l’espace de deux semaines !