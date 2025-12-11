Les Spurs maîtrisent les Lakers et se qualifient en demi-finale de NBA Cup (119-132)

À Los Angeles, les Spurs – toujours sans Victor Wembanyama, tout proche d’un retour – ont tranquillement maîtrisé les Lakers, qui n’ont jamais pu revenir après un premier quart-temps bien trop faible défensivement. San Antonio affrontera donc le Thunder en demi-finale de la NBA Cup, ça s’annonce IMMANQUABLE !

Par ici les statistiques !

Une rencontre qui s’est jouée dans les douze premières minutes. Au terme d’un quart-temps affreusement négocié défensivement par les Lakers, les Spurs basculent avec neuf points d’avance. Ils ne seront jamais revus. Luka Doncic rentre quelques tirs magiques, LeBron James prend l’âme de Luke Kornet sur un énorme poster (il a 40 ans MERDE)… mais cela ne suffit pas.

LEBRON JAMES A ÉCRASÉ LUKE KORNET !

LA VIOLENCE 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥pic.twitter.com/bZjGRIvtdh

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 11, 2025

Sans Victor Wembanyama, San Antonio maîtrise son sujet, temporise, joue avec clairvoyance. Stephon Castle inscrit 30 points et termine meilleur marqueur de la rencontre pour les Éperons. Chez les Lakers, Luka Doncic termine à 35 points, tandis que LeBron James est lui à 19 points et 15 rebonds.

On n’est pas en Playoffs, même pas encore en 2026. Pourtant, impossible de ne pas être au minimum dubitatif face à cette défense des Lakers. Là, c’est en l’occurence le premier quart-temps à chier défensivement qui met l’équipe dans le jus pour tout le match. Ok, l’intensité est capable d’augmenter (on l’a déjà vu) par séquence. Mais il va falloir absolument hausser le niveau défensif à l’échelle d’un match. Sinon spoiler : on fonce vers de belles désillusions chez les Purple and Gold.

Job is done dans tous les cas pour les Spurs, qui défieront le Thunder ce dimanche tôt, en demi-finale de NBA Cup à Las Vegas !