Résumé de la nuit en NBA : le dernier carré de NBA Cup est connu !

Le 11 déc. 2025 à 07:39 par Nicolas Vrignaud

Shai Gilgeous-Alexander Jalen Williams 27 mai 2025
Deux matchs de NBA Cup cette nuit, pour déterminer la demi-finale de l’Ouest. On sait qui seront les quatres équipes à se défier pour une place en finale à Las Vegas : Knicks et Magic, Spurs et Thunder… ça promet mais avant, un petit résumé de la nuit en NBA s’impose !

Les résultats de la nuit :

  • Thunder – Suns : 138-89 (stats)
  • Lakers – Spurs : 119-132 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Le français de la nuit : Ousmane Dieng

Seul français de la nuit sur les parquets NBA, Ousmane Dieng a profité de la turbo branlée du Thunder pour participer à la fête ! 11 points, 3 rebonds à 4/6 au tir en 12 minutes !

Le highlight de la nuit :

LEBRON JAMES A ÉCRASÉ LUKE KORNET !

LA VIOLENCE 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥pic.twitter.com/bZjGRIvtdh

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 11, 2025

Le programme NBA de ce soir

  • 2h : Rockets – Clippers
  • 2h : Bucks – Celtics
  • 2h : Pelicans – Blazers
  • 4h : Kings – Nuggets
