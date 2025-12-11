Résumé de la nuit en NBA : le dernier carré de NBA Cup est connu !

Deux matchs de NBA Cup cette nuit, pour déterminer la demi-finale de l’Ouest. On sait qui seront les quatres équipes à se défier pour une place en finale à Las Vegas : Knicks et Magic, Spurs et Thunder… ça promet mais avant, un petit résumé de la nuit en NBA s’impose !

Les résultats de la nuit :

Thunder – Suns : 138-89 (stats)

– Suns : 138-89 (stats) Lakers – Spurs : 119-132 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Le Thunder signe une énorme victoire face aux Suns, qui subissent eux la pire défaite de leur histoire. OKC égale le bilan des Warriors de 2015-16, 24-1 en 25 matchs !

Les Spurs se qualifient en demi-finale de NBA Cup après une prestation maîtrisée contre les Lakers, qui n’ont pas assez défendu…

Le français de la nuit : Ousmane Dieng

Seul français de la nuit sur les parquets NBA, Ousmane Dieng a profité de la turbo branlée du Thunder pour participer à la fête ! 11 points, 3 rebonds à 4/6 au tir en 12 minutes !

Le highlight de la nuit :

LEBRON JAMES A ÉCRASÉ LUKE KORNET !

LA VIOLENCE 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥pic.twitter.com/bZjGRIvtdh

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 11, 2025

Les classements NBA :

