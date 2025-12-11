Résumé de la nuit en NBA : le dernier carré de NBA Cup est connu !
Le 11 déc. 2025 à 07:39 par Nicolas Vrignaud
Deux matchs de NBA Cup cette nuit, pour déterminer la demi-finale de l’Ouest. On sait qui seront les quatres équipes à se défier pour une place en finale à Las Vegas : Knicks et Magic, Spurs et Thunder… ça promet mais avant, un petit résumé de la nuit en NBA s’impose !
Les résultats de la nuit :
Ce qu’il faut retenir :
- Le Thunder signe une énorme victoire face aux Suns, qui subissent eux la pire défaite de leur histoire. OKC égale le bilan des Warriors de 2015-16, 24-1 en 25 matchs !
- Les Spurs se qualifient en demi-finale de NBA Cup après une prestation maîtrisée contre les Lakers, qui n’ont pas assez défendu…
Le français de la nuit : Ousmane Dieng
Seul français de la nuit sur les parquets NBA, Ousmane Dieng a profité de la turbo branlée du Thunder pour participer à la fête ! 11 points, 3 rebonds à 4/6 au tir en 12 minutes !
Le highlight de la nuit :
LEBRON JAMES A ÉCRASÉ LUKE KORNET !
LA VIOLENCE 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥pic.twitter.com/bZjGRIvtdh
Les classements NBA :
Le programme NBA de ce soir
- 2h : Rockets – Clippers
- 2h : Bucks – Celtics
- 2h : Pelicans – Blazers
- 4h : Kings – Nuggets