Trois affiches Spurs – Thunder en décembre, on va se RÉGALER !

Avec la qualification des Spurs et du Thunder en demi-finale, les deux équipes s’affronteront trois fois durant les quinze prochains jours. Victor Wembanyama, qui n’a pas joué ce soir face aux Lakers, devrait bien être présent pour toutes ces rencontres. Un sacré cadeau de Noël !

Aurait-on pu imaginer meilleur présent de la part du Père Noël ? Une superbe triplette de rencontres entre Spurs et Thunder étalée sur quinze jours, avec un grand final le 25 décembre, à 20h30.

🚨 On aura donc 3 (TROIS) matchs entre Spurs et Thunder en décembre !

🔹Dimanche 14 décembre, 3h (1/2 finale NBA Cup)

🔹Mercredi 24 décembre, 2h30

🔹Jeudi 25 décembre, 20h30 (Christmas Day)

ON VA SE RÉGALER ! 🍿🍿🍿🍿 pic.twitter.com/1jw37ogrvD

De quoi mettre à l’épreuve du feu ces Spurs qui ne rêvent sans doute que d’une chose : faire chuter le Thunder, leur coller cette deuxième défaite que la NBA dans sa globalité attend désespérément, comme une manière de se prouver que le champion en titre est mortel, atteignable au basketball.

Pour Victor Wembanyama, ce sera aussi, ce samedi – on l’espère – l’heure d’un potentiel retour. Absent cette nuit face aux Lakers, alors qu’il était annoncé qu’il serait peut-être en tenue, l’Alien aura fort à faire d’entrée, face à Chet Holmgren. Ceci dit, le Thunder est toujours privé d’Isaiah Hartenstein, et il y a peut-être un vrai coup à tenter dès samedi !