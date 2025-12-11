Fin de saison pour Dereck Lively II (Mavericks), opération au pied droit nécessaire

Grosse tuile pour Dereck Lively II et les Mavericks : le pivot va de nouveau passer sur le billard pour son pied droit et dit adieu à la saison. À 21 ans, le disciple préféré des passements de jambes de Kyrie et AD enchaîne les galères physiques, et Dallas perd encore un bout de son avenir.

Cette fois, ce n’est plus du « day-to-day », c’est rideau. Les Mavs ont confirmé que Dereck Lively II allait subir une nouvelle opération du pied droit pour faire disparaître une douleur qui ne le lâche plus depuis des semaines. Résultat : saison 2025-26 terminée, retour annoncé seulement pour le prochain camp d’entraînement. Le jeune pivot n’aura joué que 7 petits matchs, pour 4,3 points, 5,3 rebonds et 1,6 contre en 16 minutes, avant de disparaître du radar fin novembre.

Dallas Mavericks center Dereck Lively II will undergo season-ending right foot procedure to address lingering discomfort, sources tell me and Tim MacMahon. Lively, who played 7 games this season, is expected to make a full recovery. pic.twitter.com/OWWnqnS1lD

Ce qui rend le truc encore plus frustrant, c’est le contraste entre le potentiel et la réalité. Quand il est disponible, Lively coche exactement les cases que Dallas adore : grand, mobile, énorme en verticalité, main sûre sur le pick-and-roll, protecteur de cercle qui fait disparaître deux-trois lay-ups par soir comme par magie. Il a participé à la montée en puissance de la défense des Mavs, il tournait à 8,4 points et 7 rebonds de moyenne en carrière, et on avait vraiment l’impression que la franchise tenait son pivot du futur pour accompagner Kyrie Irving et Anthony Davis.

Sauf que, pendant que la hype se construisait, le corps a commencé à dire non. Et côté Mavs, ça commence à faire beaucoup. Défensivement, perdre un intérieur capable de couvrir autant d’espace, de switcher ici et de contester là-bas, ce n’est pas juste « embêtant », c’est un vrai trou dans le plan de jeu. Dans une équipe déjà en galère, engluée dans le bas de l’Ouest avec un bilan dans le rouge, la moindre absence se paie cash. Quand c’est le seul jeune pivot qui ressemblait à un pilier de ton projet, la facture pique encore plus.

La question qui fâche, elle est là : à partir de quand on commence à parler de fragilité chronique pour un gars de 21 ans ? Un pied droit qui lâche plusieurs fois, un genou qui s’invite dans la discussion, des saisons coupées en morceaux… On sait que certains intérieurs ont mis du temps à stabiliser leur corps avant de dérouler, mais l’historique s’allonge vite pour Lively. Dallas doit continuer à croire dans son potentiel, parce qu’un intérieur comme ça, tu ne le trouves pas tous les jours, mais le front office n’a plus le luxe de fermer les yeux sur le facteur « dispo ».

Reste un mince rayon de lumière dans ce tunnel : les médecins sont optimistes sur un retour complet pour la saison prochaine, et Lively a déjà montré qu’il savait revenir fort après un pépin. Si cette opération est enfin la bonne et lui permet de tourner la page du pied droit maudit, on reparlera de lui pour ses lobs et ses contres plutôt que pour ses IRM. En attendant, la saison continue sans lui, et les Mavs vont devoir bricoler une fois de plus sous le cercle… en croisant les doigts pour que le service orthopédie de Dallas puisse enfin souffler un peu.