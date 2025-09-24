Saison après saison, Anthony Edwards a pris l’habitude de progresser dans des secteurs spécifiques de son jeu. L’an passé, Ant-Man a par exemple changé de dimension à 3-points. Cette année ? Il pourrait bien réaliser ses meilleures imitations de Michael Jordan et Kobe Bryant, à mi-distance.

N’ayant pas eu de compétition internationale au menu cet été, et décidant de se couper des réseaux sociaux, Anthony Edwards a pu se focaliser à 200% sur l’évolution de son jeu. Et visiblement, pour ça, l’arrière star des Wolves a beaucoup regardé Michael Jordan et Kobe Bryant ces dernières semaines.

Voici ce qu’a déclaré l’insider Shams Charania hier sur ESPN :

« Au cours de cette intersaison, Anthony Edwards s’est concentré sur une chose en particulier : le développement de son jeu au poste. Poste haut, poste bas, mid-post, établir un jeu mi-distance et un fadeaway comme Michael Jordan et Kobe Bryant. On m’a dit qu’il a regardé beaucoup de vidéos de Kobe et MJ pour étudier leur jeu. »

Souvent comparé aux deux meilleurs arrières de l’histoire, à travers ses qualités athlétiques et sa mentalité de killer, Anthony Edwards a néanmoins encore beaucoup de chemin à parcourir pour devenir un joueur offensif aussi complet que ses prédécesseurs.

Jordan et Kobe sont évidemment des références en matière de jeu mi-distance et de fadeaways dos au panier, eux qui ont développé cet aspect-là de leur jeu pour continuer à dominer même quand leurs qualités athlétiques ont commencé à décliner. Edwards n’a que 24 piges et est dans son prime athlétique, mais ce n’est jamais trop tôt pour ajouter des armes offensives à son répertoire, et ainsi diversifier son jeu.

Anthony Edwards has been working on his post game and has been watching A LOT of film on Michael Jordan and Kobe Bryant, per @ShamsCharania pic.twitter.com/vCV4FzUWzY

— NBACentral (@TheDunkCentral) September 23, 2025

Aujourd’hui, Ant-Man s’appuie beaucoup sur son shoot à 3-points (10 shoots de loin par match, sur 20 au total), ainsi que sur sa capacité à pénétrer pour lâcher de gros tomars ou provoquer des fautes. Si vous ajoutez à ce mix un jeu au poste / mi-distance plus travaillé, Edwards peut vite devenir un sacré cheat-code tout en gagnant en efficacité offensive.

L’objectif ultime ? Aider les Wolves à franchir un nouveau cap en Playoffs.

« Les Wolves pensent que son jeu au poste peut devenir un go-to-move (pour Edwards), surtout en fin de match quand le rythme ralentit, et en Playoffs. Anthony Edwards a compris qu’il devait franchir un nouveau cap dans son jeu. » – Shams

À lire également :