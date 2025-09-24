Sélectionné par le Jazz avec le cinquième choix de la Draft NBA 2025, Ace Bailey a beaucoup fait parler de lui ces derniers mois et pas forcément en bien. Le rookie a ainsi décidé de se séparer de son agent.

La nouvelle a été balancée par Tony Jones de The Athletic. Ace Bailey ne sera donc plus représenté par Omar Cooper, son ancien manager, et cherche un nouvel agent. Difficile de dire vers qui Bailey va se tourner, mais on imagine que Rich Paul / Klutch Sports renifle déjà le dossier.

NEWS: Utah Jazz rookie Ace Bailey, the No. 5 pick of the 2025 NBA Draft, is parting ways with manager Omar Cooper, per @Tjonesonthenba.

🔗https://t.co/027RWT1Zbw

— The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) September 24, 2025

Pour rappel, le camp Bailey a fait polémique cet été aux alentours de la Draft. Le talentueux prospect formé à Rutgers a notamment refusé une multitude de workouts pré-draft dans l’objectif d’atterrir aux Washington Wizards avec le sixième choix. (Petite parenthèse : le fils d’Omar Cooper, Sharife, a signé à Washington la semaine dernière, on dit ça on dit rien…)

En plus des workouts refusés, il existe aussi des doutes sur le niveau de maturité d’Ace Bailey, beaucoup plus que sur son gros talent offensif. Malgré tout, cela n’a pas empêché le Utah Jazz de drafter le bonhomme, initialement projeté dans le Top 3 derrière Cooper Flagg et Dylan Harper. Le choix du Jazz en #5 a donc cassé le plan du camp Bailey, et le jeunot a vu sa réputation en prendre un coup dans tout ce processus.

Alors qu’il ne semblait pas enchanté à l’idée de rejoindre Salt Lake City, Ace Bailey devra désormais prouver qu’il est impliqué à fond dans le projet et que le Jazz a eu raison de miser sur lui. En étant mieux entouré, et mieux conseillé, ça peut le faire !