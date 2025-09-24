Jordan Poole en place une pour les Wizards : « Ça fait 2 ans que j’ai pas eu un bon écran »

Le 24 sept. 2025 à 11:19 par Nicolas Meichel

Après deux saisons à Washington, Jordan Poole évolue désormais chez les Pelicans. Il n’a pas fallu attendre longtemps avant que le nouvel arrière de New Orleans ne balance une dinguerie au Media Day hier.

Sur le podium, derrière le micro, Jordan Poole a été interrogé sur ses retrouvailles avec Kevon Looney, le pivot avec qui il a joué quatre saisons aux Warriors et remporté un titre NBA (2022).

L’occasion pour lui de rendre hommage à son ancien/nouveau coéquipier… tout en envoyant une balle perdue aux Wizards.

Ses anciens coéquipiers à Washington – tout particulièrement Jonas Valanciunas et Alexandre Sarr – apprécieront.