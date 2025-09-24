C’est le retour du classique ! La série préférée de ton Youtubeur préféré, la meilleure manière de démarrer une saison NBA, les légendaires 30 Previews en 30 Jours ! Un mois à fond la caisse pour disséquer chaque franchise une par une, dans la joie, la bonne humeur et les punchlines. Silence, moteur, on tourne, et bonne saison à tous !

Une équipe pas vilaine sur le papier, mais à Charlotte il se passe toujours quelque chose.

Et c’est rarement « cool ».

Les blessures de LaMelo Ball ou celle de Grant Williams, la connerie de Miles Bridges, les galères de Tidjane Salaün… on espère que cette saison les maux seront derrière, on espère que Bridges va enfin quitter la NBA, car sur le papier il y a potentiellement de quoi aller chercher un… allez, une qualif au play-in tournament, soyons fou. Un meneur All-Star et pas mal de gamins talentueux autour, Brandon Miller, Kon Knueppel, deux jeunes Français à surveiller, un possible intérêt grandissant mais ça, c’est uniquement si toutes les planètes s’alignent et ça, on veut bien le voir pour le croire. Allez, envoyez la preview !