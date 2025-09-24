Combien gagnent les joueurs des Charlotte Hornets pour la saison 2025-26 ? Retrouvez ci-dessous la liste complète des contrats garantis et non garantis, ainsi que les différentes options en lien avec la free agency pour les Charlotte Hornets. Avec 18 joueurs sous contrat et 3 contrats two-way, les Charlotte Hornets présentent une masse salariale totale de 178 867 521 dollars pour la saison NBA 2025-26, dominée par LaMelo Ball. Voici tout ce qu’il faut savoir.

Analyse rapide de la masse salariale des Charlotte Hornets pour la saison NBA 2025-26

Masse salariale totale : 178 867 521 dollars

178 867 521 dollars Position par rapport au Salary Cap (154 467 000 dollars pour la saison 2025-26 ) : 28 185 805 dollars au-dessus du salary cap

(154 467 000 dollars pour la saison 2025-26 ) 28 185 805 dollars au-dessus du salary cap Position par rapport au Premier Apron (195 945 000 dollars) : 17 077 479 dollars au-dessous du premier apron

(195 945 000 dollars) 17 077 479 dollars au-dessous du premier apron Position par rapport au Second Apron (207 924 000 dollars) : 29 056 479 dollars au-dessous du second apron

(207 924 000 dollars) 29 056 479 dollars au-dessous du second apron Joueur le mieux payé : LaMelo Ball (37 958 760 dollars)

LaMelo Ball (37 958 760 dollars) Contrats non garantis cette saison : 2 joueurs

2 joueurs Player Options à la fin de la saison 2025-26 : 0 joueur

0 joueur Team Options à la fin de la saison 2025-26 : 3 joueurs

3 joueurs RFA à la fin de la saison 2025-26 : 3 joueurs

3 joueurs UFA à la fin de la saison 2025-26 : 4 joueurs

Tableau complet des salaires des joueurs des Charlotte Hornets

Données en date du 18/09/2025.

Ce qu’il faut retenir des contrats aux Charlotte Hornets

À Charlotte, la note grimpe mais le niveau reste coincé sur « en construction ». LaMelo Ball prend le lead financier — à lui maintenant de le prendre sur le parquet plus de 60 matchs — pendant que Miles Bridges occupe une grosse ligne comptable avec un dossier extra-sportif encombrant. Autour, c’est la collection de deals « mid » : Josh Green, Grant Williams, Tre Mann… rien de toxique, rien d’élite non plus. Le vrai oxygène vient des contrats rookies (Brandon Miller, Tidjane Salaün, Kon Knueppel) qui permettent d’être au-dessus du cap sans frôler les aprons. La marge future ? Plutôt correcte : Sexton arrive en fin de bail, plusieurs vétérans expirent, et les options d’équipe offrent des sorties propres si le groupe n’avance pas. En clair : la masse salariale paie un potentiel réel, mais l’ambition dépendra d’un LaMelo fiable, d’un Miller qui monte et d’un minimum de continuité. Sinon, c’est Play-In et punchline.

Rappel sur les types de contrats NBA

