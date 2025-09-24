Jayson Tatum n’exclut pas un retour sur les parquets cette saison

Victime d’une rupture du tendon d’Achille lors des derniers Playoffs, Jayson Tatum sera évidemment forfait de longs mois, mais la star des Celtics n’exclut pas de revenir au cours de la saison 2025-26.

Habituellement, une rupture du tendon d’Achille est synonyme de rééducation pendant un an. Sachant que Tatum s’est blessé face aux Knicks le 12 mai dernier, difficile de l’imaginer sur les parquets lors de la saison à venir.

Néanmoins, JT ne se ferme aucune porte, comme il l’a déclaré dans une interview sur Today.

« Je pense que pour moi et mon équipe, les médecins, la franchise, le plus important est de me rétablir complètement : être de retour à 100%, sans précipiter les choses. Mais je n’ai pas dit : ‘Yo, je ne jouerai pas cette saison’ ou quoi que ce soit de ce genre. […] Je ne m’entraîne pas six jours par semaine pour rien. »

Opéré dans la foulée de sa blessure à New York, Jayson Tatum semble franchir les étapes assez rapidement dans sa rééducation, si l’on en croit les propos très positifs de son médecin. De là à revenir en 2025-26 ?

Faire son comeback en fin de saison, aux alentours des Playoffs, pas sûr que ce soit le bon plan après une si longue absence. De plus, les Celtics seront bien moins compétitifs cette année. La décision la plus sage serait sans doute d’attendre 2026-27 pour un retour à 100%.

Si la date de son retour reste aujourd’hui un grand mystère, Jayson Tatum a assuré une chose : son premier match sera à Boston, devant son public du TD Garden. Un moment qui s’annonce d’ores et déjà rempli d’émotions, au vu du traumatisme vécu en mai dernier.