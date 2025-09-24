Deux matchs au programme des Playoffs WNBA cette nuit. Deux matchs, avec un énorme comeback, un énorme blowout, et deux séries à égalité 1-1. On fait le point !

Les résultats de la nuit :

Minnesota Lynx – Phoenix Mercury : 83-89 après prolongation (1-1)

: 83-89 après prolongation (1-1) Las Vegas Aces – Indiana Fever : 90-68 (1-1)

59-39. C’était le score au milieu du troisième quart-temps dans le match opposant le Lynx au Mercury. Minnesota se dirigeait tranquillement vers un deuxième succès, pendant que Phoenix semblait à court de solutions.

Et puis tout a changé.

🚨 FINAL IN MINNESOTA 🚨

The @PhoenixMercury storm back from 20 down against the No.1 Lynx to win Game 2 in OT, 89–83, and even the series 1–1.

It’s tied for the 3rd-largest comeback in WNBA Playoff history and marks Phoenix’s first-ever postseason win in Minnesota (now 1–10… pic.twitter.com/SkpEQFqQeE

— WNBA (@WNBA) September 24, 2025

Le Mercury a complètement renversé le Lynx en s’appuyant sur les exploits de Satou Sabally (24 points, 9 rebonds) et Alyssa Thomas (19 points, 8 rebonds, 13 passes), mais surtout à travers un énorme effort collectif. Arrachant la prolongation sur un 3-points de Sami Whitcomb dans les dernières secondes, Phoenix a fini par s’imposer 89-83.

Comeback historique pour le Mercury, et une série qui est désormais à égalité 1-1 avant un retour dans l’Arizona.

The @LVAces come away with the win after defeating the Indiana Fever in Game 2 of the Semi-Finals, 90-68 👏

✔️A’ja Wilson: 25 PTS | 9 REB | 5 STL (Playoff career-high)

✔️NaLyssa Smith: 18 PTS (Playoff career-high) | 7 REB | 78% FG

✔️Jackie Young: 13 PTS | 5 REB | 5 AST

The Aces… pic.twitter.com/ChTqN6Ik78

— WNBA (@WNBA) September 24, 2025

Dans l’autre rencontre de la nuit, il n’y a pas eu de suspense ni de scénario incroyable. Las Vegas a réagi contre Indiana en s’appuyant sur sa quadruple MVP, A’ja Wilson : 25 points, 9 rebonds, 5 interceptions et 2 contres, autant dire qu’il ne fallait pas l’énerver.

Changement de coach à New York

Par ailleurs dans l’actu WNBA, sachez que le New York Liberty – tout juste éliminé des Playoffs – ne prolongera pas la coach Sandy Brondello. Elle était à la tête du Liberty la saison dernière lors du titre de champion de New York.

Reste à voir désormais qui va prendre les commandes de l’équipe où évoluent Sabrina Ionescu, Breanna Stewart et Marine Johannès.