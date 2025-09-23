D’abord pressenti en Europe au début de l’été, Killian Hayes a fait le choix de rester aux États-Unis, au contact de la NBA, pour tenter de séduire une franchise. C’est chose faite, puisque selon Michael Scotto (Hoopshype), le meneur tricolore s’est engagé avec les Cavaliers !

Killian Hayes va avoir une autre opportunité de faire sa place en NBA. Du côté de Cleveland, dans un effectif ultra-compétitif et taillé pour gagner. Si l’on ne connaît pas encore la durée du contrat ni s’il est garanti ou pas, il devrait à minima lui permettre de participer au camp d’entraînement de l’équipe. Sur un poste 1 où il sera derrière Darius Garland et Lonzo Ball dans la hiérarchie. De quoi trouver un vrai rôle de 3e meneur, et être éventuellement conservé pour parer à d’éventuelles blessures.

🚨🇫🇷 Killian Hayes signe avec les Cavaliers !!!

Pas encore de détails sur le contrat, mais le meneur tricolore va avoir une autre chance de faire son trou en NBA ! https://t.co/NcDDCnLHHr

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 23, 2025

Après avoir joué plusieurs saisons pour les Pistons, puis avoir eu une courte opportunité avec les Nets au mois de mars dernier, Killian Hayes pourrait voir en cette signature une réelle chance de s’intégrer durablement en NBA. Ne soyons pas trop optimistes non plus, puisque le contrat devrait intégrer le fait que Killian Hayes jouera aussi en G League, pour le Cleveland Charge.