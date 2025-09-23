Thomas Bryant s’engage avec les Cavaliers pour une saison

Belle signature des Cavaliers ! Cleveland pourra compter sur Thomas Bryant durant la saison à venir. Présent avec les Pacers lors de la dernière campagne de Playoffs, il avait été particulièrement précieux en sortie de banc.

Les Cavaliers ont ENFIN un pivot remplaçant, capable de rentrer sur le terrain et être un sérieux atout pour l’équipe. Thomas Bryant a signé, selon Shams Charania, pour un an avec Cleveland. Une belle petite recrue, puisque l’on parle d’un joueur qui a beaucoup apporté en Playoffs du côté d’Indiana. Très précieux en sortie de banc, il a été l’une des raisons du succès des Pacers, et a accompagné l’équipe jusqu’en Finales NBA. Il devrait cette année jouer derrière Jarrett Allen au poste 5.

Free agent center Thomas Bryant has agreed to a one-year deal with the Cleveland Cavaliers, Mark Bartelstein and Zach Kurtin of @PrioritySports tell ESPN. Bryant played a key reserve role on the Indiana Pacers’ second half run to the Finals and now enters his ninth NBA season. pic.twitter.com/taLIrVO4HB

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 23, 2025

Le montant du contrat n’a pas été dévoilé, mais quoi qu’il en soit, Cleveland réalise un superbe move et s’affirme encore un peu plus comme une équipe prétendante aux Finales NBA à l’Ouest lors de la saison 2025-26.