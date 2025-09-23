Officiel : Frank Ntilikina rejoint Evan Fournier à l’Olympiakos

L’Olympiakos aura un fort accent français cette saison. Les récentes rumeurs concernant l’arrivée de Frank Ntilikina en Grèce viennent de se confirmer, lui qui rejoint ainsi Evan Fournier et Moustapha Fall (blessé) du côté du Pirée.

La nouvelle a été annoncée par Eurohoops, qui précise que l’Olympiakos a dû verser 300 000 euros au Partizan Belgrade pour que l’ancien club de Ntilikina libère le meneur français. Les négociations ont pris un peu de temps, mais c’est donc chose faite désormais.

🇫🇷🤝 Olympiacos has reached a done deal with Frank Ntilikina, paying Partizan a €300,000 buyout pic.twitter.com/29dOcnkOgm

— Eurohoops (@Eurohoopsnet) September 23, 2025

Hier, Evan Fournier avait montré son excitation quant à la possibilité de voir son compatriote le rejoindre en Grèce. On rappelle que Vavane et Frank ont connu plusieurs belles aventures ensemble chez les Bleus, avec notamment deux médailles d’argent aux JO et une médaille de bronze au Mondial 2019. Fall, l’autre Français de l’Olympiakos (forfait pour plusieurs mois), était également de la partie en 2021 à Tokyo.

Frank Ntilikina débarque en Grèce quelques jours après la nouvelle blessure de Keenan Evans, qui reste sur une saison blanche. L’ancien de la SIG ne pourra pas compenser offensivement mais on connaît ses qualités défensives, ainsi que sa capacité à s’intégrer dans un collectif. À lui de montrer qu’il peut aider l’Olympiakos à retrouver les sommets de l’Europe.