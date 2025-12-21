Le combiné du NBA Sunday : les Knicks et Jalen Johnson pour une cote à 1,85

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 21 décembre 2025, on garde les bonnes habitudes façon NBA Sunday avec 6 matchs au programme, dont un sur le fuseau horaire de Châteauroux ! Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari en mode combiné, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport en Ligne ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

21h30 : Hawks (1,53) – Bulls (2,50)

0h : Nets (2,30) – Raptors (1,62)

0h : Knicks (1,31) – Heat (3,50)

1h : Wizards (8,30) – Spurs (1,08)

1h : Wolves (1,14) – Bucks (5,70)

4h : Kings (5,60) – Rockets (1,15)

Le combiné du NBA Sunday

Les Knicks battent le Heat (sans prolongation) et Jalen Johnson prend au moins 10 rebonds (1,85) : depuis leur victoire en NBA Cup, les Knicks soufflent le chaud et le froid mais le Miami Heat est lui congelé. Six défaites sur les sept derniers matchs pour la bande d’Erik Spoelstra, plombée par les blessures. Tyler Herro, Nikola Jovic, Pelle Larsson sont encore une fois absents à New York, tandis que Davion Mitchell et Andrew Wiggins sont incertains. Côté Knicks, les stars sont là, de quoi imaginer une victoire pour la deuxième meilleure équipe de l’Est. Avec ça, on met aussi une pièce sur Jalen Johnson, qui reste sur neuf matchs de suite à minimum 10 rebonds. Un dixième ce soir contre les Bulls ? Y’a des chances.



C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

Les cotes NBA proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).