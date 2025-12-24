Dallas a failli se faire reprendre, mais Cooper Flagg a refusé de lâcher le volant. Dans une soirée où les Mavericks ont marqué 41 points dès le 1er quart, le rookie finit à 33 points, 9 rebonds et 9 passes, et Dallas fait tomber Denver 131-130.

Le décor est posé dès le début : Dallas joue comme si la partie devait durer 12 minutes. 41 points dans le premier quart-temps, et une avance qui grimpe même à 50-29 au début du deuxième. Le plan est simple : du rythme, de l’impact, et Anthony Davis qui punit dans la peinture pendant que Flagg dicte la circulation. À la pause, ça fait 66-56 et l’American Airlines Center se dit que ça va être une bonne soirée.

Sauf que Denver n’est pas venu pour regarder un gamin écrire son CV. Les Nuggets reviennent petit à petit, puis collent un troisième quart-temps à 47 points (oui, 47), pour recoller à 103-103 après trois périodes. Dallas a beau continuer à marquer (37 points dans le quart), l’inertie change totalement de camp : on passe d’un match maîtrisé à un match sur un fil.

Et ce fil, Flagg l’a tiré du bon côté au moment où tout bascule. Denver prend son premier avantage à 106-103 dès l’entame du quatrième, Dallas tangue, puis le rookie montre qu’il n’a pas peur des grands moments : son 4e tir à 3 points (record en carrière sur ce match) donne l’avantage aux Mavs, 126-121 à 3:17, puis il sert Naji Marshall dans le corner pour le 3-points du break à 1:12 (131-125). Derrière, Denver revient à une possession, obtient même le dernier tir après une violation des 24 secondes… et Peyton Watson voit sa tentative au buzzer ressortir. Rideau, 131-130.

Cruel pour Denver qui avait réalisé

Flagg termine à 33 points, 9 rebonds, 9 passes (14/21 au tir, dont 4/6 à 3 points), pendant qu’Anthony Davis ajoute 31 points et 9 rebonds. En face, Jamal Murray (31 points, 14 passes) et Nikola Jokic (29 points, 14 passes) ont fait du Jokic-Murray, et le Joker finit même avec 7 rebonds (son plus bas total de la saison).

Dallas prend le deuxième match de la série face à Denver cette saison (2-0), après le succès 131-121 du 1er décembre. Et surtout, les Mavericks mettent fin à la série de 11 victoires à l’extérieur des Nuggets. Une victoire d’un point, mais un message clair : quand Flagg joue comme ça, Dallas peut exister même quand le match part en vrille.