En s’inclinant lourdement face aux Raptors cette nuit (112-91), le Heat a confirmé ses galères actuelles : huitième défaite en neuf matchs pour la bande d’Erik Spoelstra, qui possède le pire bilan de toute la NBA depuis le début du mois de décembre…

Vous vous rappelez quand le Heat était l’une des équipes les plus fun à voir jouer, et l’une des très belles surprises du début de saison ? Ce temps semble désormais révolu.

Les bonnes vibes d’octobre et novembre ont coulé dans la baie de Biscayne, tandis que les vieux démons sont remontés à la surface. Les vieux démons, c’est notamment une attaque encrassée qui montre à nouveau de sérieuses limites : 91 points marqués seulement contre Toronto cette nuit, plus faible total de la saison et à des années-lumière des explosions offensives des premières semaines.

8 défaites en 9 matchs pour le Heat.

Après toute la hype du début de saison.

L’attaque c’est compliqué, Bam c’est compliqué, au moment où Herro pourrait être utile il est out.

Le mini break de Noël va leur faire du bien car là c’est dur dur à regarder Miami sincèrement.

Erik Spoelstra et le Heat avaient surpris toute la NBA en début de saison en reconfigurant complètement leur attaque : ça courait à 100 à l’heure, transition après transition, et ça dégainait de partout avec abandon quasi-total du jeu en pick-and-roll. Résultat : autour des 125 points marqués par soir. Sans être une attaque élite en matière d’efficacité pure, Miami avait néanmoins trouvé une formule pour prendre à défaut les défenses adverses malgré l’absence de son top scoreur Tyler Herro.

Aujourd’hui, tout est plus dur, tout est moins fluide.

Alors qu’on vient de dépasser le tiers de la saison régulière, le Heat se rend compte à quel point c’est compliqué de garder un rythme « run-and-gun ++ » sur la durée. Et cela s’explique notamment par une infirmerie qui a commencé à se remplir sérieusement (Tyler Herro, Nikola Jovic et Pelle Larsson étaient encore absents contre Toronto), ce qui a donc réduit la profondeur de l’effectif. Au vu de son style de jeu offensif très exigeant sur le plan physique, le Heat a besoin de tout le monde et paye le prix quand il y a plusieurs absents.

Les défenses adverses ont aussi commencé à s’ajuster pour faire face au jeu rapide du Heat, notamment en essayant de bloquer les transitions très tôt. L’effet de surprise est désormais passé à Miami. Et le Heat n’arrive pas à trouver les solutions quand le jeu ralentit, sur demi-terrain. Les performances offensives décevantes de Bam Adebayo, Andrew Wiggins et Norman Powell hier contre Toronto sont symptomatiques de l’absence d’un vrai go-to-guy en Floride, surtout sans Herro.

De l’autre côté du terrain, la défense du Heat reste dans le Top 10 de la NBA mais est aussi en régression par rapport au début de saison. Quand l’attaque est moins performante, cela met plus de pression sur la défense. Et quand la défense est moins bonne, il y a moins de stops pour lancer des attaques en transition. C’est un cercle vicieux.

« Nos joueurs sont motivés dans les vestiaires, mais il faut passer à un autre niveau. Ce n’est pas suffisant, il faut aller plus loin. C’est une ligue impitoyable, où seuls les plus compétitifs survivent. » – Erik Spoelstra après la défaite contre les Knicks l’autre jour

Le Heat semble aujourd’hui en manque de solutions, et Coach Spo devra une nouvelle fois trouver les ajustements nécessaires pour rebondir. Certains fans de Miami réclament plus de minutes pour le pivot sophomore Kel’el Ware (21 hier), d’autres rêvent de voir Giannis Antetokounmpo porter un jour le maillot floridien.

En attendant, la chute se poursuit avec un bilan tout juste à l’équilibre (15 victoires – 15 défaites), et une huitième place fragile à l’Est.

