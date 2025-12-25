NBA Christmas Day : cinq grands moments, à la sauce TrashTalk !

On espère que vous avez tous passé un excellent réveillon de Noël, et avant d’enchaîner le gros repas et surtout le désormais traditionnel Christmas Day, voici quelques moments forts récents de cette journée si particulière dans la saison, à la sauce TrashTalk !

#1 – Derrick Rose délivre les Bulls face aux Lakers de Kobe Bryant

Suite à un lock-out, la saison 2011-12 débute… le jour de Noël. Un Christmas Day pour entamer la saison NBA, situation plus que particulière et tellement unique. MVP en titre, Derrick Rose mène les Bulls qui se déplacent à Los Angeles, dans l’antre de Kobe Bryant et des Lakers.

Une rencontre d’ouverture de saison, et pas spécialement placée sous le signe de l’attaque. À 4 minutes du terme, les Angelinos d’un Black Mamba très solide (28 points) sont en avance de dix points. Dans une rencontre où aucune équipe ne passera le cap des 90 points, on se dit alors que l’affaire est entendue.

Pourtant, les Bulls s’accrochent et reviennent dans la partie grâce au trio Rose – Luol Deng – Carlos Boozer, jusqu’à ce qu’ils aient carrément une balle de match, grattée sur une mauvaise passe de Kobe.

Derrick Rose pose le jeu, négocie son duel, et plante un dagger aussi assassin que la part de bûche au chocolat bien compacte après avoir encaissé bien trop de nourriture. Luol Deng terminera le boulot en contrant le numéro 24 des Lakers !

10 years ago today…

Derrick Rose spoils Christmas for the Lakers. pic.twitter.com/X6xJ4ZMI0g

— Hoops Nostalgia (@HoopsNostalgia) December 25, 2021

#2 – En 2014, Quincy Acy met une patate à l’esprit de Noël (et à John Wall)

Nous sommes en 2014. Les Wizards ont le droit de jouer à Noël (oui, c’est bizarre) et se déplacent au mythique Madison Square Garden. Washington se paye même le luxe de mener les Knicks sur leur propre parquet, à quelques minutes du terme. C’est ce moment que Quincy Acy choisit pour commettre une faute très grossière sur John Wall, en pleine course vers le cercle.

Pas manqué, la victime de la faute n’est pas très contente de s’être fait arrêter de cette manière. Wall pousse donc avec force Acy, qui lui répond en lui envoyant une patate de forain, même pas emballée dans son papier cadeau. Les deux joueurs sont séparés, Acy est immédiatement exclu et Wall écope d’une faute technique.

Après la rencontre, Wall sera puni de 15 000 dollars d’amende, tandis que Quincy Acy sera suspendu pour un match. Joli cadeau pour les fans dans la salle que cette baston, tout de même.

Who remembers Quincy Acy getting into it with Gang Sign John Wall on Christmas and Cole Aldrich wanting absolutely no parts of it? pic.twitter.com/dOcDI0yT65

— Random Knicks Players (@RandomKnick) November 18, 2019

#3 – En 2016, Kyrie Irving sert le dessert aux Warriors, énorme game winner !

Les Cavaliers sont champions en juin, les Warriors recrutent en juillet l’un des meilleurs attaquants de l’histoire du basket, Kevin Durant. La première rencontre de la saison est programmée pour le 25 décembre, et c’est carrément le main event du début de saison. Golden State se déplace dans l’Ohio, pour prendre une revanche sans doute maigre mais apaisante après l’humiliation des Finales 2016.

Kevin Durant est chaud comme la braise, LeBron James lui répond avec le plus de sérieux possible. La rencontre est extrêmement serrée, si bien qu’aucune équipe ne se détache et ne parvient à emporter une décision irrévocable. Et comme au début de l’été, la fièvre s’empare de Kyrie Irving, très bon jusqu’ici mais pas vraiment meilleur joueur de la rencontre.

À 3 secondes du terme, Uncle Drew envoie une énorme praline à mi-distance, en déséquilibre, nous rappelant tous au souvenir de son tir décisif pour attribuer le titre NBA aux Cavaliers. Les Dubs sont sonnés et ne s’en remettront pas. Sans doute l’un des plus gros tirs de l’histoire de cette journée de Noël !

December 25, 2016: Kyrie Irving the game-winner to give the Cavs a 109-108 Christmas Day win over the Warriors.

pic.twitter.com/wAgNWXnTIP

— This Day In Sports Clips (@TDISportsClips) December 25, 2023

#4 – En 2022, Aaron Gordon s’envole tel le traîneau du Père Noël

Nous sommes à Denver, les Nuggets reçoivent les Suns (ils ne sont pas vernis à Noël eux tiens) dans une Ball Arena comble et très bruyante. Le match est superbe, si bien que les protagonistes nous offrent cinq minutes de bonheur en plus pour parvenir à se départager. C’est au bout de cette prolongation qu’Aaron Gordon achève Phoenix en prenant l’âme du pauvre Landry Shamet. Un poster de MALADE !

AARON GORDON DUNK OF THE YEAR CANDIDATE

NUGGETS LEAD ON ABC/ESPN 😱#NBAXmas 🎄🎁 pic.twitter.com/n0jn4qqaiX

— NBA (@NBA) December 26, 2022

#5 – En 2023, Luka Doncic s’offre une performance all-time face aux Suns

L’un des plus grands matchs de l’histoire du Christmas Day. Une soirée légendaire du côté de Phoenix, où les Suns reçoivent les Mavericks pour tenter de rendre parfaite cette journée de Noël. Dommage, le Père Fouettard porte un maillot de Dallas, floqué du numéro 77.

Au lieu du charbon et des cailloux, il délivre aux Suns et à leurs fans une ligne statistique jamais vue dans l’histoire de la NBA : 50 points, 15 passes, 6 rebonds, 4 interceptions, 3 contres à 15/25 au tir dont 8/16 depuis les 3-points. Ce soir-là, Luka Magic offre aux fans de basket un sublime cadeau. Pour le bonheur des yeux, régalez vous !

Never forget when Luka Doncic COOKED the Phoenix Suns on Christmas Day…

50 PTS

15 AST

6 REB

15-25 FG

8-16 3PT

12-12 FT

Best in the league 😮‍💨 pic.twitter.com/gVPI55KskY

— MFFL NATION (@NationMffl) July 12, 2024