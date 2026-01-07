Trae Young aurait les Wizards comme destination prioritaire

Nouvelle information dans le dossier Trae Young, et pas des moindres : selon ESPN, la star des Hawks aurait les Wizards tout en haut de sa liste de destinations souhaitées. Des indices vont en ce sens.

Trae Young pour servir les caviars à Alexandre Sarr ? C’est une hypothèse qui prend beaucoup d’ampleur après l’annonce par ESPN, ce mercredi soir, que le joueur aurait Washington dans le viseur comme point de chute dans un transfert. Les Wizards étaient déjà mentionnés depuis plusieurs jours, comme candidat très intéressé pour récupérer le quadruple All-Star.

Trae Young has the Washington Wizards as his top preferred trade destination, sources tell ESPN. Atlanta is working to move Young, who has a $49 million player option in offseason that would make him an expiring contract; or opt out, leave and give Hawks significant cap space. https://t.co/LUm2hJCj1z

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 7, 2026

Les Hawks doivent encore monter un transfert, qui passera peut-être par d’autres franchises pour permettre à Atlanta de retomber sur ses pattes en termes de valeur. Pour autant, les Wizards pourraient bien transférer CJ McCollum. Ce dernier a été d’ailleurs placé sur l’injury report pour le match de ce soir, et pour la première fois de la saison. Une mesure qui vise sans doute à protéger le joueur d’un pépin avant le potentiel trade.