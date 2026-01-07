Programme NBA : Celtics – Nuggets à 1h et Spurs – Lakers à 3h30 !

Pas moins de DOUZE matchs sont au programme cette nuit en NBA. Il y en aura pour tous les goûts aux quatre coins du pays de l’Oncle Sam. Les Nuggets, toujours très affaiblis, affrontent les Celtics, mais ils ont montré que tout était possible. En fin de soirée, les Spurs reçoivent les Lakers !

Le programme NBA du soir :

1h : Hornets – Raptors

1h : Pistons – Chicago

1h : Sixers – Wizards

1h : Celtics – Nuggets

1h30 : Hawks – Pelicans

1h30 : Nets – Magic

1h30 : Knicks – Clippers

2h : Grizzlies – Suns

2h : Thunder – Jazz

3h30 : Spurs – Lakers

4h : Warriors – Bucks

4h : Blazers – Rockets

L’affiche à ne pas rater : Spurs – Lakers (3h30)

S’il a le feu vert du staff médical, Victor Wembanyama retrouvera Luka Doncic et LeBron James à 3h30. Wemby n’a jamais remporté un match face à Luka Magic, mais comme vous le savez, chaque série à une fin, et si c’était pour ce soir ?

Les deux équipes ont joué hier soir, les Lakers ont gagné, les Spurs ont perdu, les deux équipes ont (quasiment) le même bilan (25-11 pour les Spurs et 23-11 pour les Lakers), ca va sortir les coudes.

Vous l’aurez compris, il est conseillé de mettre un réveil cette nuit.

Nous avons également une pensée pour les 70 légendes qui accompagnent Bastien et Ben de la team TrashTalk et qui seront présents au Frostbank Center pour ce match. Tip Off à 3h30 !

Les Français en lice

Moussa Diabaté et Tidjane Salaün seront (peut-être) face aux Raptors

Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr affronte Tyrese Maxey et Joël Embiid

Guerschon Yabusele, Pacôme Dadiet et Mohamed Diawara retrouvent Nicolas Batum

Zaccharie Risacher affrontera Zion Williamson

Nolan Traoré affrontera Noah Penda

Victor Wembanyama retrouvera Luka Doncic

Sidy Cissoko et Rayan Rupert défieront les Rockets

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici