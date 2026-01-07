Programme NBA : Celtics – Nuggets à 1h et Spurs – Lakers à 3h30 !
Le 07 janv. 2026 à 20:06 par Hisham Grégoire
Pas moins de DOUZE matchs sont au programme cette nuit en NBA. Il y en aura pour tous les goûts aux quatre coins du pays de l’Oncle Sam. Les Nuggets, toujours très affaiblis, affrontent les Celtics, mais ils ont montré que tout était possible. En fin de soirée, les Spurs reçoivent les Lakers !
Le programme NBA du soir :
- 1h : Hornets – Raptors
- 1h : Pistons – Chicago
- 1h : Sixers – Wizards
- 1h : Celtics – Nuggets
- 1h30 : Hawks – Pelicans
- 1h30 : Nets – Magic
- 1h30 : Knicks – Clippers
- 2h : Grizzlies – Suns
- 2h : Thunder – Jazz
- 3h30 : Spurs – Lakers
- 4h : Warriors – Bucks
- 4h : Blazers – Rockets
L’affiche à ne pas rater : Spurs – Lakers (3h30)
S’il a le feu vert du staff médical, Victor Wembanyama retrouvera Luka Doncic et LeBron James à 3h30. Wemby n’a jamais remporté un match face à Luka Magic, mais comme vous le savez, chaque série à une fin, et si c’était pour ce soir ?
Les deux équipes ont joué hier soir, les Lakers ont gagné, les Spurs ont perdu, les deux équipes ont (quasiment) le même bilan (25-11 pour les Spurs et 23-11 pour les Lakers), ca va sortir les coudes.
Vous l’aurez compris, il est conseillé de mettre un réveil cette nuit.
Nous avons également une pensée pour les 70 légendes qui accompagnent Bastien et Ben de la team TrashTalk et qui seront présents au Frostbank Center pour ce match. Tip Off à 3h30 !
Les Français en lice
- Moussa Diabaté et Tidjane Salaün seront (peut-être) face aux Raptors
- Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr affronte Tyrese Maxey et Joël Embiid
- Guerschon Yabusele, Pacôme Dadiet et Mohamed Diawara retrouvent Nicolas Batum
- Zaccharie Risacher affrontera Zion Williamson
- Nolan Traoré affrontera Noah Penda
- Victor Wembanyama retrouvera Luka Doncic
- Sidy Cissoko et Rayan Rupert défieront les Rockets