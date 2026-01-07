Charlotte Hornets : une équipe en train de naître ! Apéro TrashTalk

On est passés en 2026 mais on ne change pas les bonnes habitudes. Troisième Apéro TrashTalk en trois jours cette semaine, avec un gros zoom sur les Charlotte Hornets aujourd’hui.

Les Hornets montrent beaucoup de signes encourageants depuis plusieurs semaines. Au complet, ce groupe propose un basket prometteur autour d’un trio de jeunes joueurs : LaMelo Ball, Brandon Miller et le rookie Kon Knueppel. C’est talentueux, ça joue de plus en plus sérieusement chaque soir, les gars autour ont des rôles clairs et les résultats s’en ressentent. Allez, on se pose et on revient sur cette équipe en train de naître sous nos yeux.