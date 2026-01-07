Trae Young : les Wizards très intéressés… et c’est tout ?

Trae Young et les Hawks sont en instance de divorce mais les prétendants au meneur ne se bousculent pas au portillon. Il y a les Wizards et c’est à peu près tout.

Quelques heures après avoir appris la volonté des Hawks et du meneur de monter un transfert, on a essayé de trouver les destinations potentielles pour Ice Trae.

Dans le lot, il y avait les Wizards, comme l’indiquent les dernières infos du duo Jake Fischer – Marc Stein. La franchise de Washington – qui manque toujours d’une vraie star – est effectivement sur le coup, elle qui possède la flexibilité financière pour proposer une extension à Young (potentiel agent libre) cet été.

Mais ensuite c’est un peu le calme plat.

Trae Young has shown interest in potentially joining Brooklyn or Minnesota, but neither team has shown interest back 😬, per @JakeLFischer

“I’m told that Young’s camp has suggested Minnesota and Brooklyn, from their side, as two attractive potential destinations. Yet I’m also… pic.twitter.com/7TWoFugHrV

À la recherche d’un meneur, Minnesota – qu’on avait également cité – ne semble pas répondre aux appels du pied provenant du camp Young. Idem pour les Brooklyn Nets, en pleine reconstruction. Les Kings n’ont pas l’air d’être intéressés non plus par les services de Trae, tandis que les Bucks – déterminés à aider Giannis Antetokounmpo – gardent un œil sur le dossier mais sans plus.

Vous l’avez compris, la cote de la star d’Atlanta n’est clairement pas au plus haut à un mois de la trade deadline.

Et pour cause : malgré toutes ses qualités de playmaker (25 points et 10 passes de moyenne en carrière), Trae Young représente clairement un maillon faible défensif, en plus d’être un joueur difficile à intégrer dans une attaque à cause de sa tendance « ball dominant ». Et avec son salaire de 46 millions de dollars à l’année, avec une player option l’an prochain et surtout une extension à venir, cela refroidit forcément les potentiels prétendants. D’autant plus que recruter Young est probablement synonyme de profondeur réduite pour l’équipe qui va l’accueillir, sachant qu’elle va devoir matcher le salaire du meneur en intégrant plusieurs joueurs dans l’échange.

Enfin, difficile de ne pas avoir en tête la dynamique éclatée des Hawks actuellement, eux qui tournaient mieux avant le retour de blessure de Trae Young. La durabilité de ce dernier pose d’ailleurs aussi des doutes.

Pour toutes ces raisons, Ice Trae n’attire donc pas les foules sur le marché des transferts. Et ça, ça doit quand même être assez difficile à avaler pour un quadruple All-Star de 27 ans.