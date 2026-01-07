Encore une tuile pour les Kings. Keegan Murray souffre d’une entorse de la cheville gauche et sera réévalué dans trois à quatre semaines. L’ailier s’est blessé dimanche face à Milwaukee, en quittant le match dans le troisième quart-temps après une mauvaise chute.

Le timing est cruel, parce que Keegan Murray revenait à peine d’un début de saison déjà pourri : il avait manqué les 15 premiers matchs à cause d’un ligament déchiré au pouce. Depuis, il tournait à 14,6 points, 6,1 rebonds, 1,2 interception et 1,6 contre en 19 rencontres.

According to a league source, Kings forward Keegan Murray underwent an MRI after exiting the game in the third quarter of Sunday night’s game versus the Bucks. Imaging revealed a moderate left ankle sprain. Murray will be listed as out and will be reevaluated in 3-4 weeks.

Et au milieu de tout ça, Sacramento continue de marcher sur des œufs : 8-28, une série de 6 défaites consécutives, Sabonis toujours absent… et forcément des minutes qui se libèrent, notamment pour les jeunes comme Maxime Raynaud. La saison ressemble de plus en plus à un long tunnel pour les fans des Kings.