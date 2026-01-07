Rumeurs Anthony Davis : les Warriors et les Bucks à surveiller

Candidat à un transfert des Mavericks, Anthony Davis fait partie des grands noms à surveiller d’ici à la trade deadline (5 février). Les Warriors et les Bucks reniflent le dossier.

Parmi les équipes qui pourraient potentiellement accueillir AD lors du mois à venir, ça parle pas mal d’Atlanta, Detroit et Toronto dans les couloirs de la NBA. Mais la liste des intéressés ne s’arrête évidemment pas là.

Selon l’insider Sam Amick de The Athletic, les Warriors et les Bucks ont contacté les Mavericks pour tâter le terrain concernant Davis.

The Milwaukee Bucks have shown interest in Anthony Davis, per @TheAthletic

"League sources say the Milwaukee Bucks (16-20; 11th in the East) are also among the teams that have registered interest in trading for Davis, though a deal appears unlikely. The Bucks have been…

Golden State et Milwaukee partagent plusieurs points communs.

D’abord, les deux franchises cherchent par tous les moyens de renforcer leur roster pour maximiser les années de leur superstar, Stephen Curry aux Warriors et Giannis Antetokounmpo aux Bucks. La situation est plus urgente à Milwaukee, où le Freak pourrait demander un transfert dans un futur pas très lointain, mais la frustration est également très présente à Golden State. On a là deux équipes qui veulent se montrer ambitieuses mais qui n’ont pas les résultats espérés (8e de l’Ouest pour les Warriors, 11e à l’Est pour les Bucks).

L’autre point commun ? Les deux franchises n’ont pas vraiment de package excitant à offrir à Dallas. Les Warriors pourraient proposer Jonathan Kuminga avec Draymond Green, ou alors Jimmy Butler en échange pur et simple (salaire similaire), mais visiblement ils veulent conserver la colonne vertébrale Curry – Jimmy – Draymond. Quant aux Bucks, ils ont des assets trop limités (seulement un pick de premier tour de draft, contrepartie peu qualitative au niveau des joueurs) pour avoir une vraie chance de choper AD.

The door is not closed on the Warriors trading for Anthony Davis, per @TheAthletic

A trade would likely have to include Draymond Green or Jimmy Butler, but the Warriors have been against moving them at this point.

"The Golden State Warriors (19-18; eighth in the West) have…

Pour en revenir à Anthony Davis, le camp du joueur dirigé par l’agent Rich Paul aimerait le voir aller ailleurs, dans une franchise où il peut décrocher une belle prolongation de contrat. Les Mavs assurent qu’ils sont OK à l’idée de conserver AD après la deadline, mais d’autres rumeurs – notamment de Chris Haynes – indiquent qu’un transfert est probable.

Attachez vos ceintures, les prochaines semaines risquent d’être animées !