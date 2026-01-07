LeBron James : « Luka Doncic n’a pas besoin de modifier son jeu pour moi »

Luka Doncic et LeBron James ont tous les deux inscrit 30 points la nuit dernière pour porter les Lakers vers une victoire chez les Pelicans. Néanmoins, la hiérarchie entre les deux superstars est clairement établie à Los Angeles, et ce n’est pas le King qui va la contester.

Durant quasiment l’intégralité de sa carrière, LeBron James était le boss partout où il est passé, et ce sont ses coéquipiers qui ont dû s’adapter à lui plutôt que l’inverse.

Mais tout cela a changé depuis l’arrivée de Luka Doncic aux Lakers il y a un an. Pas de quoi perturber le Roi qui est bien heureux de pouvoir compter sur un génie comme le Slovène, à 41 ans et dans sa 23e saison NBA.

« Luka [Doncic] n’a pas besoin de modifier son jeu [pour moi] » a déclaré James via ESPN. « Luka est notre franchise player de 26 ans. Il n’a pas besoin de modifier son jeu. C’est à nous de modifier notre jeu autour de lui et de trouver la solution. Nous savons qu’il est un joueur incroyable en pick-and-roll, un tireur incroyable. Il domine la défense. Il a quatre yeux, parfois six yeux rivés sur lui. C’est donc à nous de nous mettre dans la bonne position. … Ce n’est pas un problème pour moi. »

Plaque tournante de ses équipes pendant vingt ans, LeBron connaît mieux que quiconque le rôle actuel de Doncic, et possède évidemment le QI basket nécessaire pour réaliser les bonnes adaptations : plus de jeu sans ballon, plus de catch-and-shoot, plus de possessions au poste bas, profiter des opportunités en transition, sans oublier d’être un véritable connecteur… c’est comme ça que James pèse sur le jeu aujourd’hui. Sa capacité à modifier son basket si tard dans sa carrière est symbolique de la polyvalence ++ du King.

Alors qu’Austin Reaves est à l’infirmerie, LeBron James a passé la vitesse supérieure depuis quasiment un mois et la fin de sa série mythique de matchs à 10 points : le King tourne à plus de 25 points, 6 rebonds et 6 passes sur les 12 derniers matchs. Tout ça après avoir raté les premières semaines de la saison à cause d’une sciatique.

James continue ainsi de défier les lois du temps, tout en laissant Luka Doncic conduire le camion Lakers.

