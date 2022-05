Double dose de Game 7 ce dimanche, double dose de blowout surtout. Alors qu’on attendait de gros combats pour décrocher la qualif’ en Finales de Conférence, on a eu droit à deux branlées infligées par les Celtics d’abord, puis les Mavericks ensuite. Par ici le résumé rapide.

# Les résultats de la nuit

Celtics – Bucks : 109-81

Suns – Mavericks : 90-123

# Ce qu’il faut retenir

# Quelques souvenirs de la nuit

6 point game at the end of Q1!@Bucks 26 | @celtics 20

End of Q1 Giannis has 10 PTS, 8 REB, & 6 AST WIN or GO HOME Game 7 on ABC pic.twitter.com/lqItjnyIww — NBA (@NBA) May 15, 2022

Brook Lopez (3 BLK) has the paint on 🔒 WIN or GO HOME Game 7 on ABC pic.twitter.com/ejWoEjfnlX — NBA (@NBA) May 15, 2022

Marcus Smart's putback slam from inside the arena in Boston! Game 7 Live Now on ABC pic.twitter.com/R0wORpST7N — NBA (@NBA) May 15, 2022

Mais what Grant Williams 😭 😭 pic.twitter.com/uFPfJ0gX6Y — Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) May 15, 2022

Deuce and Jayson Tatum advance to the Eastern Conference Finals 💚💚 pic.twitter.com/e97Tcdjp2q — NBA (@NBA) May 15, 2022

LUKA DONCIC : 27 POINTS LES SUNS DE PHOENIX : 27 POINTS 💀💀💀💀 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 16, 2022

# Le Top 10 de la nuit

# Les scores TTFL de la nuit

# Le bracket des Playoffs

