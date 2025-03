Le programme NBA de la soirée est lourd : 11 matchs au menu, dont un choc Lakers – Nuggets qui risque de bien peser dans la course au podium à l’Ouest.

Le programme NBA du soir

0h : Pacers – Mavs

0h : Magic – Rockets

0h30 : Heat – Pistons

1h : Spurs – Knicks

1h : Thunder – Sixers

1h : Wolves – Pelicans

2h : Jazz – Wizards

3h : Suns – Bulls

3h : Blazers – Grizzlies

3h : Kings – Cavs

3h : Lakers – Nuggets

Le match à ne pas rater : Lakers – Nuggets

Pour la troisième fois en moins d’un mois, les Lakers et les Nuggets se jouent ce soir, à Los Angeles. Luka Doncic et LeBron James avaient obtenu une victoire référence à Denver après le All-Star Break, tandis que la bande de Nikola Jokic a profité d’une équipe des Lakers décimée il y a quelques jours pour arracher une victoire poussive, après un game-winner de Jamal Murray.

Ce mercredi, le vainqueur du match prendra place sur le podium de l’Ouest au détriment de l’autre. Une raison suffisante pour avoir une rencontre intense et accrochée… en espérant que tout le monde réponde présent. Jokic, Murray et Christian Braun sont à nouveau incertains côté Denver, eux qui ont manqué le dernier match à Golden State. Luka Doncic devrait lui bien être là pour lâcher de grosses stats aux côtés d’Austin Reaves.

Allez, on se donne tous rendez-vous à 3h du matin pour un joli petit match de panier-ballon.

Loaded 11-game Wednesday slate! 🍿

▪️ HOU seeks 8th straight win, visits ORL

▪️ DEN (#3 in West) vs. LAL (#4 in West)

▪️ IND hosts DAL after OT thriller

▪️ DET/MIA clash in East matchup

📺 ESPN & NBA League Pass

📲 https://t.co/sihcMEGYqz pic.twitter.com/NubNhAb2I4

— NBA (@NBA) March 19, 2025

En plus du Lakers – Nuggets, on gardera un œil sur les Rockets – deuxièmes de l’Ouest – qui voudront enchaîner une huitième victoire de suite, tandis que Miami voudra éviter une neuvième défaite d’affilée à Detroit (ça pique).

Les Français en lice

Rudy Gobert essayera de ne pas prendre une Flagrante-2 face aux Pels.

Des minutes pour Pacome Dadiet face aux Spurs ?

Même question pour Rayan Rupert avec les Blazers.

Pas d’Ousmane Dieng face aux Sixers de Guerschon Yabusele (incertain).

Alex Sarr voudra rester sur son bon rythme face au Jazz.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici