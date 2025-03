Si l’arrivée du printemps nous donne évidemment le sourire, la meilleure nouvelle de la semaine est à chercher du côté de Bordeaux. Du côté du demi-terrain exactement, puisque c’est désormais officiel : Bordeaux a désormais son équipe professionnelle de 3×3 !

A Bordeaux, Eddy Steiner et Alex Vialaret sont comme qui dirait des figures locales. Guillaume Canet pour le cinoche, Pascal Obispo pour la musique, Julien Courbet pour les embrouilles, Michel Pavon pour le foot… Eddy et Alex pour le basket.

Depuis plus de dix ans, ces garçons sont les étendards girondins du basket 5×5 et, c’est là que ça nous intéresse, du basket 3×3, à une époque où ils étaient déjà bien occupés à arpenter les tournois de France aux côtés de Charles Albert ou Aurélien Blanchard. A cette époque Alex Vialaret avait encore des cheveux, mais à cette époque, il n’était pas encore devenu capitaine de l’Équipe de France, l’un des GOAT de la discipline, entre autres médaillé de bronze en Coupe du Monde.

C’est donc lui, accompagné de son acolyte de toujours, qui a annoncé hier, en présence du président de la FFBB notamment, la création de Bordeaux 3×3, qui sera donc la deuxième équipe professionnelle française présente sur le Pro Tour cette saison, aux côtés du projet toulousain, mené pour sa part par les médaillés olympiques Franck Seguela et Jules Rambaut notamment. Un projet qui mené en collaboration avec la Ligue Nouvelle-Aquitaine de Basket, avec le soutien de la Fédération Française de Basket et de l’Agence Nationale du Sport, ça claque comme dirait l’autre.

Bordeaux 3×3 aura pour ambition de participer à quelques Masters, par l’intermédiaire d’une invitation – on contacte la FIBA de suite – ou d’une qualification via un tournoi Challenger. Bordeaux 3×3 sera pour cela en compétition en avril à Baoding et à Xi’an en mai, deux étapes chinoises qui doivent servir de tremplin pour aller plus haut tah Tina Arena. On espère par exemple voir Alex Vialaret et toute sa clique pour le Masters de Marseille les 24 et 25 mai prochain, puisque, faut-il le rappeler, TrashTalk sera sur place une fois de plus pour vous faire vivre cette incroyable atmosphère.

“Depuis nos aventures universitaires et cette équipe de copains, on a parcouru un sacré chemin. Aujourd’hui, notre association porte haut et fort la promotion du basket 3×3. C’est l’essence même de notre projet : partager cette passion qui nous anime. On a construit une vraie base associative, qui fonctionne comme un club, avec l’objectif de structurer, inspirer, partager et bien sûr, jouer. Cela passe par des adhésions, des carnets de suivi, mais surtout par l’organisation de tournois. Et aujourd’hui, grâce à des partenaires engagés, notamment la mairie de Bordeaux, on a franchi une nouvelle étape : la mise en place d’une ligue annuelle avec des événements mensuels. On parle ici de moments forts, des événements qui font vivre le basket, comme notre tournoi 1 contre 1 à la Promenade Sainte-Catherine. Et cette année, on va encore plus loin avec la tournée des Playground, un projet qui mêle médiation et compétition pour continuer à faire grandir notre communauté. Bien sûr, on est actifs sur les réseaux, mais surtout, on a du concret : des gens qui jouent au 3×3 grâce à nous, qui se retrouvent sur les terrains, et ça, c’est une immense fierté. À la base, tous ces projets avaient un objectif simple : financer nos équipes, qui vivaient le 3×3 comme un engagement estival. Mais la dynamique autour de la discipline, portée par les Jeux Olympiques, nous a confortés dans une ambition plus grande. Aujourd’hui, on est à un tournant majeur. 2025 est une année clé pour nous, et on est très fiers d’annoncer le lancement de notre projet à Bordeaux.” – Eddy Steiner, Joueur et président de l’association

Depuis de nombreuses années, le giron(din) bordelais est un moteur du 3×3 français, et c’est donc tout à fait logique de voir ce projet sorti de terre, avec des noms connus et reconnus pour le porter. En plus de l’équipe pro masculine, la section féminine continuera évidemment d’arpenter le circuit international et le projet Bordeaux 3×3 s’articule également autour de l’utilisation d’un centre d’entrainement et de dizaines d’evènements annuels organisés autour du demi-terrain dans le 33 et aux alentours.

“Le projet Bordeaux 3×3 pro s’inscrit dans une ambition claire : performer sur le World Tour et structurer une équipe avec des joueurs contractualisés à l’année. Aujourd’hui, le 3×3 est devenu un circuit annuel, avec le World Tour qui s’étend d’avril à décembre, et un écosystème de ligues et de Quests qui rythment la première partie de saison. Pour être compétitif, l’investissement doit être total. Je l’ai constaté ces dernières années à travers le projet fédéral : la réussite passe par un engagement à plein temps. C’est pourquoi notre objectif est de pouvoir contractualiser nos joueurs sur l’année. Nous avons déjà une équipe féminine bien établie, qui évolue sur le circuit des Women Series et sur des compétitions européennes. Ce projet féminin fait partie intégrante de notre structure et continuera à se développer. L’évolution majeure concerne donc l’équipe masculine. Jusqu’ici, la pratique était essentiellement estivale. Depuis 2016, notre équipe a été championne de France, a disputé des tournois partout dans le monde, et l’an dernier, elle a réussi à se hisser dans le Top 35 mondial. À partir de cette base solide, notre objectif est de franchir un cap : renforcer notre structure, affiner notre recrutement et nous donner les moyens d’être encore plus compétitifs sur le circuit international. Un roster compétitif construit grâce à un recrutement stratégique. Nous nous appuyons sur une base solide de quatre joueurs de la saison passée, renforcée par l’arrivée d’un joueur serbe, international jeune, ayant évolué ces deux dernières années au Japon. Son intégration, combinée à mon apport, nous permet d’accumuler suffisamment de points pour figurer dans le top 25 mondial et bénéficier des avantages réservés aux meilleures équipes du circuit. Notre équipe est composée de joueurs référencés, dont tous les Français font partie du groupe France. Nous avons aussi pour ambition de devenir un vivier pour la sélection nationale et ses différentes compétitions.” – Alex Vialaret de Bordeaux 3X3 Pro, Joueur et manager du projet

Le 3×3 français continue sa mutation, même s’il faut pour cela en passer par des sacrifices et de longs travaux opérés par les principales têtes d’affiche de ce sport en personne. Trouver des partenaires, des financeurs, un taf quotidien qui permet au “trois” de survivre, alors même qu’il nous a envoyé tant de rêve ces dernières années et notamment en 2024. Alors une bonne fois pour toutes, si vous aimez un peu le 3×3, soutenez, comme vous pouvez, et vous en serez forcément récompensé. Parole de bordelais ?