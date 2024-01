Comme chaque lundi soir, la NBA récompense les deux meilleurs joueurs de la semaine passée, un à l’Ouest et un à l’Est. À l’honneur aujourd’hui : Alperen Sengun et Jalen Brunson.

Le pivot turc des Rockets a régalé avec 24 points, 7 passes, 4,5 passes et même 1,5 steal de moyenne en quatre matchs. Sous son impulsion, les Fusées ont redécollé avec trois victoires sur la semaine, une belle façon de rebondir après avoir enchaîné trois défaites de suite. Alperen Sengun a particulièrement brillé contre Detroit (26 points, 9 passes) et Brooklyn (30 points, 8 rebonds), puis s’est montré solide face aux Bucks (21 points, 11 rebonds) d’un énorme Giannis Antetokounmpo samedi dernier. Pas de doute, le meilleur joueur à Houston aujourd’hui, c’est le Turc de 21 ans.

Dans la Conférence Est, Jalen Brunson rafle une nouvelle fois la mise, comme il a déjà pu le faire plus tôt dans la saison. Plus de 27 points, 9 passes et 3 rebonds de moyenne pour le meneur des Knicks, tout ça avec un bilan parfait de quatre victoires en quatre matchs (contre Minnesota et Philadelphie notamment), ça valait bien une petite récompense. New York est toujours invaincu depuis l’arrivée d’OG Anunoby et Brunson est la première raison qui explique cela.

Houston Rockets center Alperen Şengün and New York Knicks guard Jalen Brunson have been named the NBA Western and Eastern Conference Players of the Week, respectively, for Week 11 of the 2023-24 season (Jan. 1-7). pic.twitter.com/Ju11pPewTE

— NBA Communications (@NBAPR) January 8, 2024

Parmi les nominés à l’Ouest : Desmond Bane et Jaren Jackson Jr. (Grizzlies), Anthony Davis (Lakers), Luka Doncic et Kyrie Irving (Mavericks), Paul George (Clippers), Nikola Jokic (Nuggets), Lauri Markkanen (Jazz), Domantas Sabonis (Kings) et Anfernee Simons (Blazers). Les nominés à l’Est : Jarrett Allen (Cavaliers), Giannis Antetokounmpo (Bucks), Paolo Banchero (Magic), Tyrese Haliburton et Myles Turner (Pacers), Julius Randle (Knicks), Pascal Siakam (Raptors) et Jayson Tatum (Celtics).