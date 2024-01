La saison NBA est désormais bien lancée, et avec elle le récap de la journée made in TrashTalk ! Vous retrouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Le joueur des Blazers Moses Brown va se faire opérer pour soigner un poignet fracturé. (Source : ESPN)

Jae Crowder se rapproche d’un retour sur les parquets. Touché à l’aine, il est out depuis le 11 novembre. (Source : The Athletic)

Selon ESPN, Damian Lillard ne jouera pas face au Jazz ce lundi (raisons personnelles).

Les Kings ont coupé Juan Toscano-Anderson. (Source : RealGM)

Touché au genou, Day’Ron Sharpe ne jouera pas le NBA Paris Game. Toujours chez les Nets, Harry Giles et Trendon Watford ont vu leur contrat être garanti pour le reste de la saison. (Source : New York Post)

De retour après une blessure à la hanche, Kawhi Leonard est actuellement en restriction de minutes. Le coach des Clippers Tyronn Lue ne veut pas trop user son meilleur joueur alors que le calendrier de Los Angeles est bien chargé en ce moment. (Source : ESPN)

