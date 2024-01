6 matchs au programme cette nuit en NBA et des belles affiches pour bien commencer la semaine. Adam Silver aussi sait que le lundi est le meilleur jour de la semaine…

Le programme de la nuit :

1h : Pacers – Celtics

1h : Hornets – Bulls

1h : Wizards – Thunder

1h30 : Heat – Rockets

2h : Bucks – Jazz

4h30 : Clippers – Suns

Le match à ne pas rater : Clippers – Suns

Il y a cinq jours, les Clippers étrillaient des Suns sans Kevin Durant. Parfum de revanche donc pour les Cactus qui ne brillent pas autant qu’espérer. Mais les Clips cartonnent avec James Harden, ils restent sur 14 victoires en 17 matchs. Les Suns eux galèrent un peu plus malgré le retour de Bradley Beal et sont toujours 9è.

Parfum de revanche aussi car les deux équipes sortent de défaites frustrantes (face aux Grizzlies pour les Suns, dans le derby de Los Angeles pour les Clippers). Un back-to-back pour ces deux équipes n’est clairement pas une bonne nouvelle et elles pourraient faire un gros doigt à Adam Silver en reposant leurs stars. Mais nouvelles résolutions obligent, on a décidé de croire que Kevin Durant et Bradley Beal seront présents pour Phoenix et que le match ira en quadruple prolongation. On exagère un peu mais un choc entre deux des Big Three les plus effrayants de la ligue (James Harden – Kawhi Leonard – Paul George d’un côté, Kevin Durant – Devin Booker – Bradley Beal de l’autre) est forcément plus alléchant… quand les deux Big Three sont là.

Match à ne pas manquer : rendez-vous à 4h30 à Los Angeles pour un duel qui sent bon la poudre.

Mais aussi…

Tyrese Haliburton et ses potes voudront prendre leur revanche face aux Celtics privés de Jayson Tatum.

Les Bulls se déplacent à Charlotte à 1h pour une autre revanche dans la Conférence Est.

Des belles affiches et des affiches plus déséquilibrées… oui on parle de toi Wizards – Thunder.

Des belles affiches équilibrées et tentantes… oui on parle de toi Heat – Rockets.

Sur une bonne dynamique, le Jazz voudra faire la chanson aux Bucks qui auront – on espère – des maillots propres.

Les Français de la nuit

Frank Ntilikina toujours blessé avec les Hornets.

Bilal Coulibaly va devoir défendre sur tout le Thunder.

Théo Maledon est toujours dans l’effectif des Suns.

Ousmane Dieng et Olivier Sarr se montrent en G League en ce moment, de quoi gratter des minutes en NBA ?

Et en G League