Bucks – Heat en Playoffs c’est validé : deux équipes qui auraient pu s’éviter… mais qui voulaient en découdre, alors à vos kevlars

Voici une match-up qui ne faisait plus l’ombre d’un doute après la victoire des Knicks face à Boston en début de soirée. Les Nets devaient battre les Cavs, défi que l’on qualifiera de pas forcément insurmontable, d’autant plus que ces mêmes Cavs n’avaient rien contre le fait de perdre ce match. Imagine tu tends un billet de 50 à un ado et il ne le prend pas, voilà, on s’est compris.

Le tournant de cette fin de saison à l’Est n’avait pas lieu ce soir mais plutôt hier. Match de fin de régulière entre les Bucks et… le Heat, et une victoire de Miami qui aurait envoyé les hommes de Mike Budenholzer face aux Knicks et ceux d’Erik Spoelstra face aux Hawks. Elémentaire mon cher Watson se disait-on, mais cependant nos deux protagonistes ne semblaient pas entendre ça de la même oreille. Résultat des courses… victoire des Bucks, et la promesse d’un premier tour aussi sanguinolent qu’un verre d’Orangina Rouge entre deux des équipes les plus solides de l’Est, deux des équipes capables d’annihiler n’importe quelle attaque, bref deux équipes qui, on le répète avaient tout intérêt de s’éviter. Mais ne nous plaignons pas que, pour une fois, des mecs préfèrent jouer au basket plutôt que de faire des calculs de type « Roja 10’s », et applaudissons simplement cette affiche qui risque de nous enjailler pendant une petite quinzaine de jours, puisque, comme prévu les Nets ont donc battu les Cavs et offert par la même occasion le troisième spot aux Daims.

Giannis Antetokounmpo, Jrue Holiday et Khris Middleton d’un côté, Jimmy Butler et Bam Adebayo de l’autre, deux coachs référencés, deux collectifs qui n’ont pas grand chose à prouver et deux défenses elite, tous les ingrédients sont donc réunis pour nous offrir une série incroyable entre les finalistes en titre et des Bucks qui n’ont plus le temps et qui doivent enfin passer le step sur lequel ils ont toujours buté en Playoffs. On en connait un qui doit déjà taffer son plan anti-Giannis, on en connait un autre qui doit déjà surchauffer à l’idée de contrer… le plan anti-Giannis, et on aura en tout cas droit à quelques duels aussi stratégiques que basketballistiques, duels dont les vainqueurs se retrouveront probablement dans les griffes des… Nets en demi-finale de Conférence, paye ton parcours du combattant.

Milwaukee Bucks vs Miami Heat c’est plus qu’un choc, c’est peut-être bien LE choc de ce premier tour. Du sang, de la sueur, des larmes et de la feta au programme, avec un sacré scalp à gagner pour le meilleur des deux. Playoffs time baby, là ça ne rigole plus, mais alors plus du tout.