Oklahoma City Thunder, la grande preview de la saison 2025-26

La saison NBA commence DEMAIN , et qui dit début de la saison NBA dit forcément 30 previews en 30 jours. Comme chaque année, on passe au crible toutes les équipes de la Grande Ligue : marché de l’été, effectif, projections et bien sûr pronostic, bref on ne change pas une formule qui marche. Au menu pour finir la série ? La présentation de l’Oklahoma City Thunder, le champion en titre !

Ce qu’il s’est passé la saison dernière

Dominants, écoeurants… pour les adversaires. Enragés, déterminés, dynamiques, enjoués, concernés, collectifs… pour ceux qui les ont vu évoluer de l’extérieur, et pour les fans. Une équipe jeune qui a mis des fessées à toute la ligue en saison régulière, une équipe menée par un joueur tout à fait singulier. Shai Gilgeous-Alexander. MVP, MVP des Finales. Oui, on spoil de suite pour ceux qui ont ronflé au printemps dernier, le Thunder a remporté le titre NBA. D’une manière remarquable.

Ce groupe a tout donné en saison régulière. Ça ne s’est pas économisé, branlée sur branlée et défense qu’on a rarement à ce niveau dans le basket pris dans sa globalité historique. Derrière le leader, tout le monde apporte à sa façon, dans un tout qui trouve tout le temps la solution à tout. Jalen Williams ? Scottie Pippen des temps modernes. Chet Holmgren ? La Licorne. Alex Caruso ? Le divin chauve. Isaiah Hartenstein ? Le bûcheron qui ne fait pas de cadeau. Luguentz Dort ? Le pitbull qui ferait pleurer un ours de peur.

À tous les étages, le Thunder est trop fort. On termine donc à 68 victoires et 14 défaites au mois d’avril, la 6e meilleure saison régulière de l’histoire de NBA, tout simplement.

En Playoffs, les Grizzlies prennent une douche monumentale. 4-0, pas mal l’apéro. Les Nuggets sont autrement plus chiants, poussant le Thunder en sept matchs. Le vrai test est là, et il est réussi. Ça passe, on enchaîne avec les Wolves, tombeurs des Warriors et des Lakers. Une place en Finales NBA à la clé ? On ne peut pas passer à côté.

Et dans ces Finales NBA invraisemblables, qui ont vu les Pacers résister héroïquement et s’effondrer sur une blessure terrible de Tyrese Haliburton au Game 7, le Thunder s’est imposé au bout du bout de la saison. Un titre mérité, qui fera date comme le premier de la franchise et comme un événement historique dans l’État de l’Oklahoma, qui ne possède qu’une franchise majeure.

Le marché de l’été

Ils partent : pas grand monde (personne)

pas grand monde (personne) Ils prolongent : Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren, Jaylin Williams, Jalen Williams, Ajay Mitchell

Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren, Jaylin Williams, Jalen Williams, Ajay Mitchell Ils arrivent : Thomas Sorber (Rookie)

Que dire ? Le Thunder a cassé la tirelire et envoyé un max de maille pour ses cadres, et donné à Ajay Mitchell la garantie d’une belle petite somme pour continuer à envoyer du lourd en sortie de banc. Pourquoi changer une équipe qui gagne ? Les joueurs qui pouvaient toucher du blé y ont eu droit, maintenant il faut continuer et assumer le salaire. Pas besoin d’en dire plus.

Une petite vidéo en passant ?

TTFL : les joueurs du Thunder à suivre

Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams, Chet Holmgren

Forcément. Le MVP en titre est peut-être le choix le plus sécurisé de la saison à venir en TTFL. C’est comme s’il s’agissait d’un bouton « top picks » presque la moitié du temps. Il sera à la lutte avec Nikola Jokic pour le titre de meilleur joueur de TTFL 2025-26. Vous l’aurez compris, c’est un pick premium parmi les picks premium, celui qu’on va envoyer dès l’opening night pour défoncer les Rockets.

Concernant les deux autres larrons que sont Chet Holmgren et Jalen Williams, ça peut également monter très haut de manière assez occasionnelle. Ça ne décevra (presque) jamais, mais on restera dans une moyenne de points qui ne vaudra pas celle d’un top joueur. En cas de dèche, il faut se dire que ça fera le boulot.

Qu’attendre du Thunder cette saison ?

Faut-il voir le Thunder dans une autre position que celle de prétendant à sa propre succession ? Les troupes de Mark Daigneault sont désormais expérimentées et si l’Ouest s’est renforcé durant l’intersaison (Nuggets, Rockets en tête), que l’Est reste à l’affût, on voit mal ce groupe ne pas aller à nouveau très loin. Une équipe monstrueuse, qui joue ensemble, qui se repose offensivement sur un MVP au sommet de son art.

Le seul gros point noir de la saison à venir pourrait hypothétiquement résider dans des blessures de joueurs majeurs. En dehors de ça, ça va tabasser l’Ouest et l’Est en souriant tous les soirs selon le rédacteur de ces lignes. Peut-être en laissant l’expérience jouer parfois la carte du repos, et donc quelques victoires en chemins

Le bilan du rédacteur ? Allez, 62 victoires – 20 défaites.

Quelques liens utiles